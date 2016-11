La secretaria es egresada de la Universidad Autónoma de Hidalgo

María de los Ángeles Eguiluz, hoy miembro del gabinete de primera línea de Omar Fayad Meneses, es abogada egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, casa de estudios en la que también estudió una especialidad en dirección de empresas.

La funcionaria además cuenta con una maestría en derecho procesal del trabajo y se ha desempeñado como docente por asignatura en la máxima casa de estudios.

Su impecable trayectoria de 24 años en el sector laboral fue una de las razones por las que el gobernador, a quien también conocía en el ámbito personal, le encomendó dirigir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH).

María de los Ángeles, la menor de una familia de cinco integrada por ella, sus dos hermanas y sus padres, también es madre de dos adolescentes y esposa, pero sobre todo, apasionada al trabajo y, según se define ella misma, perfeccionista y controladora, acorde a las exigencias de su actual encomienda: diseñar la política laboral de la administración actual.

Desde septiembre es la responsable de llevar a cabo una reingeniería en la STPSH, pero también, aunque con las dificultades que la dinámica del trabajo del gobernador implica, disfruta de las películas de acción, de la práctica diaria del ejercicio, de la novela y las salidas al cine con sus hijos y, por su puesto, de los momentos en pareja con su compañero de vida desde hace 17 años Juan Manuel Batres, a quien conoció desde que estudiaba la licenciatura.

En entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo, la secretaria narró que su interés por el derecho laboral nació mientras estudiaba la licenciatura.

No obstante, su amor por esa área de la abogacía fue una herencia de su abuelo paterno, quien fue líder sindical en Poza Rica, Veracruz, y presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Él no era abogado, nunca estudió, pero los azares del destino y su actividad lo llevaron por ahí, yo creo que de ahí viene el cariño que le tengo al área laboral

, explicó.

Fue en séptimo semestre de la licenciatura cuando expresó a su padre la necesidad de trabajar; él por su parte le insistió en dedicarse solo a sus estudio, pero fue su insistencia la que le brindó su primera oportunidad de demostrar su capacidad en el área.

Buscamos por ahí la oportunidad y llegué a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde fui solo a aprender

, subrayó.

Una vez titulada, Eguiluz Tapía abrió junto con amigos su despacho particular para la atención de conflictos laborales.

Entonces comenzamos a incursionar, como todos los egresados, estábamos deseosos de que nos dieran la oportunidad y pues bueno queríamos aprender todo, tuvimos algunas actividades, fuimos apoderados de algunas mueblerías que omito el nombre y anduvimos ahí en la cuestión civil, en la carta de la audiencia, pero yo dije no, esto no es lo mío, a mí me gusta el derecho laboral y empecé a postular en derecho laboral, tuve mi despacho

, expresó.

Luego de 12 años de litigar de manera independiente, recibió la invitación para ingresar a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en donde saltó a la esfera pública.

Ahí fue primera vicepresidenta, cargo que dos años después le dio la oportunidad de presidir dicho organismo.

Al concluir su periodo como titular de la barra de abogados, fue invitada por el gobernador Miguel Osorio Chong a colaborar como directora general en la coordinación jurídica durante el gobierno del exmandatario, cargo en el que fue ratificada durante la administración de Francisco Olvera Ruiz.

Tras ese encargo, ya con una carrera bien consolidada, en julio de 2014 fue nombrada presidenta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 51, cargo que desempeñó durante dos años para luego ser invitada por Fayad Meneses para ser parte de su equipo de trabajo.

La secretaria del Trabajo compartió con este diario parte de su experiencia al formar parte del gabinete estatal:

¿Cómo fue la invitación al gabinete? ¿Ya lo conocía (al gobernador) o en qué se fijó él para invitarte a su equipo de trabajo?

“Si tú te das cuenta lo que te he dicho, toda mi formación es en materia laboral, ahora convencida estoy que nuestro gobernador es una persona muy analítica que ve perfectamente el perfil de cada una de las personas que invitó a colaborar y este es un sector que me apasiona.”

En tu trayectoria, ¿cuáles han sido las experiencias más enriquecedoras?

“Afortunadamente he podido experimentar las dos áreas. Primeramente fui abogado postulante, entonces el estar del otro lado del escritorio te hace ver más cosas, pero también tuve la oportunidad de estar detrás del escritorio como presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje y eso te da un enfoque totalmente diferente.

“Yo les decía que cuando estaba del otro lado, ahora sí entendía por qué las cosas no caminaban cuando estábamos como litigante. Te enfrentas a que hay muchas circunstancias, al factor humano, el presupuestal, con algunas normativas que tienes que hacer y eso me ha dado la oportunidad de cerrar el círculo porque conozco las dos áreas, tanto la postulación como la impartición de justicia.

“Conocer las dos áreas, pienso que me dio la oportunidad de que el gobernador pensara en que yo era la persona indicada para conducir la política de la Secretaría del Trabajo.”

¿Cómo percibes el ambiente laboral

en el estado?, ¿cuál será tu aportación para mejorarlo?

“Mira esto es bien importante y va relacionado con lo que te comentaba, el que ahora al frente de la secretaría te toque tomar decisiones, esas decisiones están sustentadas en los dos ámbitos que conozco, lo que el abogado postulante quiere y también la actividad que hace el juzgado o el juez, en este caso aunque nosotros no tenemos el término de jueces, pero eso es lo que te permite que las decisiones sean tomadas de la mejor manera. Ahorita al frente de la secretaría esas dos actividades que yo he venido realizando son las que me van a permitir acortar, como bien lo ha dicho nuestro gobernador, la curva del aprendizaje. Que efectivamente yo escucho a mis compañeros de justicia laboral, cuáles son sus peticiones, las he escuchado atenta, también los conozco porque tengo que decirte que mucha de la gente que está en justicia laboral, está desde que yo llegué a la junta local.”

¿Consideras que es necesaria una reestructura en la secretaría a tu cargo?

“Sí, el gobernador ya lo ha dicho, estamos haciendo ese análisis, por eso te digo que a lo mejor el que el gobernador haya hecho el análisis de cada uno de sus colaboradores es lo que da ese plus.

“Yo conocí a buena parte del equipo de la dependencia como compañeros, entonces conozco de su trabajo, conozco de su compromiso, también conozco algunas personas que no trabajan y algunas otras que no se suman.

“También conozco a muchos que están en el mismo puesto desde hace 26 años.

“Entonces eso me está permitiendo hacer un estudio, no subjetivo de cada perfil porque yo los conozca, yo los conocí en su momento, nadie me contó. Yo los traté, los conocí, supe de la gente que hace su trabajo de esa manera comprometida y también de mucha gente que no hace su trabajo de manera comprometida. Entonces esa experiencia me va a dar la oportunidad de dar resultados mucho más rápidos para nuestro gobernador, para nuestros colaboradores y para el usuario del servicio. Justicia laboral pues lo conozco, ahí me desarrollé. Sé cuáles son las cuestiones que tenemos que atacar inmediatamente.”

“El objetivo de tu servidora al frente de la secretaría será direccionar las actividades de ésta hacia un solo sentido para que así avancemos”

¿Qué es lo que debe atacarse

a la brevedad?

“Por ejemplo, en que los juicios no se alarguen tanto por algunas actividades o procedimientos que se dilatan. La situación de que muchas audiencias se difieren, es por infinidad de causas; pero bueno, tenemos que acortar esos tiempos, la justicia laboral tiene que ser pronta, expedita y eficiente.

“Desafortunadamente son varios factores que convergen en esa situación, uno es que las demandas han incrementado, estamos hablado de 200 o 300 demandas de un año a otro. El personal es poco, entonces la actividad se incrementa y el personal es menor, pues lógicamente las audiencias tienen que ir difiriéndose y a eso sumémosle que algunos compañeros no hacen su trabajo eficientemente.

“Te puedo hablar de la cuestión de la informática, vamos a hacer uso de estas herramientas importantes porque tenemos que tener un registro más actualizado de los procedimientos y vamos a poner controles más eficientes que nos permitan identificar en dónde estamos fallando y quién no está haciendo su trabajo.

“Es decir, estamos haciendo un análisis para perfeccionar el trabajo y agilizar los procedimientos.”

El gobernador mencionó que los secretarios están por un año a prueba, en ese lapso ¿cuál es tu meta para dar el resultado que él espera?

“Mira, lo primero que nos sugirió el gobernador y en lo que estamos es analizar cada uno de los perfiles de los colaboradores y hacer esta reingeniería que él está solicitando.

“Me di la tarea de platicar con el personal para ver qué es lo que estaba haciendo y conocer su perfil, porque había gente que no estaba en el lugar adecuado.

“Lo primero es esa restructuración para ver los perfiles de cada persona, ¿para qué?, para que den mejores resultados.

“A lo mejor había administradores que podíamos ocupar en alguna otra área de la secretaría o abogados que no estaban haciendo funciones acordes a esa profesión.

“Entonces lo primero que estamos haciendo es ver qué tenemos, a dónde podemos reubicar y potencializar al personal, hay gente muy valiosa, gente que sabe mucho y gente que tenemos que incentivar dentro de la institución. Estamos promoviendo a gente que tenía cinco, seis, siete años en el mismo lugar.

“Nosotros tenemos secretarias mecanógrafas haciendo funciones de secretarias de acuerdos; entonces ahorita estamos promoviendo a esa gente, mecanógrafa o secretaria que estudió, que en este tiempo estudió y se preparó y ya son abogadas, para que tengan un mejor puesto.

“Otra de nuestras labores será direccionar todas las actividades de la secretaría a esos cinco ejes de gobierno que nos ha indicado nuestro gobernador. ¿Por qué?, la secretaría, aparte de justicia laboral que es lo que nos identifica, también nos encargamos de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral a través de los inspectores, que es la dirección general del trabajo y previsión social

“También tenemos que capacitar a los trabajadores para el trabajo y en el trabajo les tenemos que dar las herramientas para que sean competitivos, entonces a través del ICATHI vamos a direccionar todo ese potencial que tenemos para cumplir con esa labor.

“También vamos a vincular a los trabajadores a través del Servicio Nacional del Empleo, así como a detectar las capacidades de cada persona para capacitarlas y darles la oportunidad de poner un negocio propio.”

Entonces, ¿cuál es tu objetivo concreto al frente de la secretaría?

“El objetivo de tu servidora al frente de la secretaría será direccionar las actividades de ésta hacia un solo sentido para que así avancemos; si nosotros canalizamos y orientamos todas las actividades a un solo fin, entonces vamos a poder tener muchos avances.”

Mencionabas este aspecto de los jóvenes que buscan experiencia y oportunidad, en ese contexto, tú que tienes una trayectoria destacada en la abogacía y en el sector público, ¿qué consejo les darías a las y los jóvenes que están en formación para destacar en el trabajo?

“Yo creo que lo primero es que se capaciten, que constantemente estén estudiando y que busquen oportunidades de insertarse y que la práctica sí la busquen antes. Yo te puedo decir hace 25 años que yo egresé, te dije al inicio de la plática, mi papá me dijo, ‘tú no vas a trabajar, si no te distraes’.

“Y nosotros sabemos que salimos de la escuela y salimos con todos los conceptos aquí, pero la práctica es otra. Entonces ahorita lo que nosotros vamos a hacer con este proyecto que trae el gobernador es dar a los jóvenes esa oportunidad de práctica a través de la capacitación, para que cuando ya lleguen a los empleos, ya tengan esas experiencias que todos piden.”

