7 de diciembre, plazo para resolver peticiones del SUTSPEEH

Pachuca

El 7 de diciembre es la fecha límite para resolver el pliego petitorio del sindicato de trabajadores del estado, donde realizarán un congreso con todas las delegaciones sindicales para dar a conocer las medidas que tomarán, informó el titular del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH) Víctor Licona.

El secretario general del sindicato dio a conocer que si no hay respuesta antes de esa fecha “vamos a un congreso estatal con delegados sindicales, y ahí decidiremos las acciones que vamos a tomar como organización sindical”.

El líder sindical mencionó que su gremio pugna por un derecho que es de los trabajadores, “que debió ser resuelto por la anterior administración y que hoy no se ha dado, esperemos no llegar al extremo de poder fracturar lo que es la relación laboral”.