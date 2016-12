Considera 77.6% de población frecuentes actos de corrupción en Hidalgo

• Por parte de empleados de gobierno que abusan para obtener beneficios

En 2015, el 77.6 por ciento de la población de 18 años y más percibió la corrupción como una acción frecuente o muy frecuente en Hidalgo, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al presentar Estadísticas a Propósito del Día Internacional contra la Corrupción que se conmemora el 9 de diciembre.

Es decir, se trata del porcentaje de la población que opina que en la entidad los empleados de gobierno abusan de sus funciones para obtener beneficios personales de manera frecuente o muy frecuente.

El indicador se ubicó por debajo del promedio nacional que para el periodo de referencia fue de 88.8 por ciento.

Además, la percepción de la corrupción como un acto frecuente o muy frecuente en el ámbito local bajo en comparación a 2013, cuando era de 81.0 por ciento.

A su vez, el instituto dio cuenta de que durante el año pasado, el 50.9 por ciento de la población mexicana de 18 años y más, residente de ciudades de 100 mil habitantes y más, consideró a la corrupción como el segundo problema que más le preocupa, por encima de otros asuntos económicos como el desempleo o la pobreza.

El Inegi destacó que para el año 2014, 20 de las 32 Administraciones Públicas Estatales (APE) reportaron contar con un Plan o Programa Anticorrupción; en tanto que siete, indicaron que dicho programa se encontraba en proceso de integración y cinco señalaron que no contaban con uno.

Para aquellas que contaron con un Plan Anticorrupción, Chiapas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México, alcanzaron en su totalidad las metas y objetivos que se establecieron para el año 2014.

El resto de las entidades que también tuvieron un Plan o programa Anticorrupción reportaron un avance de más de 50 por ciento en el cumplimiento de sus metas u objetivos.

A su vez, el Inegi destacó que Hidalgo destinó 0.4 por ciento de de trabajadores de la administración pública estatal asignados a áreas encomendadas al combate de la corrupción.

En el año 2015, el 93.3 por ciento del total de víctimas de corrupción no la denunciaron ante alguna autoridad competente, como la contraloría, el ministerio público o en el buzón de denuncias de la dependencia involucrada.

Entre los motivos mencionados como los más comunes para no realizar la denuncia destacan que la víctima consideró que no se le dará seguimiento (33.3 por ciento); 19.0 por ciento opinó que es una pérdida de tiempo, mientras que 14.5 por ciento de las víctimas no denunció porque considera que la corrupción es una práctica común.

La corrupción consiste en solicitar, aceptar, ofrecer, dar un bien o servicio, producto de una actuación ilegal que se deriva del aprovechamiento indebido y para beneficio personal de un cargo, posición o responsabilidad en una organización pública o privada.

Este fenómeno es diverso y se manifiesta a través de distintas acciones de la vida cotidiana.

No sólo contempla casos de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos, el tráfico de influencias, el uso indebido de la información privilegiada y el nepotismo; también se manifiesta al pagar por el servicio gratuito de recolección de basura, pagar por obtener la verificación vehicular con un auto contaminante, para evitar una infracción de la autoridad de tránsito, o bien, cuando un servidor público ofrece facilitar o agilizar un trámite o servicio a cambio de dinero.

El fenómeno de la corrupción inhibe el desarrollo económico de un país, debilita el estado de derecho, genera una pérdida de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones del gobierno y afecta el bienestar de la población.

Con el fin de hacer frente a este problema, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó desde el año 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que México es partícipe y cuyo objetivo fue promover la adopción de medidas para prevenir y combatir de forma eficaz y eficiente la corrupción a nivel nacional e internacional, así como promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los recursos públicos.

Comentarios