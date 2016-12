Abstencionismo en Omitlán no es cifra menor: INE

Pachuca

Durante la última sesión de la junta local en Hidalgo del Instituto Nacional Electoral (INE), correspondiente al proceso extraordinario de Omitlán, el vocal ejecutivo José Luis Ashane Bulos reconoció que 26 por ciento de abstencionismo no es cifra menor.

“Aun cuando puede leerse como satisfactoria la participación del 73 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal electoral que salieron a emitir su sufragio el 4 de diciembre, nos falta argumentos que motiven y convenzan al otro 26 por ciento que no salieron a votar, pues no es cifra menor”, indicó.

En su mensaje, el funcionario electoral afirmó que deben incidir para alcanzar los niveles de educación cívica y participación ciudadana requerida.

Llamó a las instancias electorales, partidos políticos, consejeros y medios de comunicación a sumarse para contribuir a la consolidación democrática que resulta tan compleja de lograr de manera individual.

Mientras tanto, la junta local del INE pudo supervisar y verificar los trabajos inherentes al proceso electoral extraordinario.

Renovación de

vocales ejecutivos

Entrevistado después de la sesión, Ashane Bulos comentó que el próximo año el INE estará enfocado a dos situaciones: el proceso electoral 2018 y elección o ratificación de vocales y consejeros.

“Lo que más urge es la preparación del proceso electoral 2017-2018, pues se va recorrer un mes; empezará en septiembre y la elección será en julio”, dijo.

Sin embargo, en marzo podría ser emitida la convocatoria para la elección de vocales y consejeros a nivel nacional.

“Hay dos vacantes de vocal ejecutivo local que es Sinaloa y Baja California, y hay bastante distritales, en Hidalgo no hay vacantes”, refirió.

En el estado, manifestó, se tienen dos vacantes de vocales de organización, capacitación o educación en los consejos distritales de Huejutla y Tulancingo.

