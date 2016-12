Actual legislatura, en disposición para tratar interrupción legal del embarazo

Pachuca.- La presidenta de la junta de gobierno del Congreso local Luisa Pérez Perusquía abrió las puertas para la posible discusión de la interrupción legal del embarazo en la entidad.

La diputada priista dijo estar a favor de los derechos humanos de las personas, incluidos los sexuales y reproductivos, por lo tanto consideró que la actual legislatura está en disposición para escuchar a quien se pronuncie al respecto.

“Si es un tema que aparezca en la agenda de algún grupo legislativo, por supuesto que se tocará en el momento que sea planteado”, refirió.

Entrevistada al término de la sesión pública de ayer, Pérez Perusquía consideró la posibilidad de retomar la iniciativa presentada por el PRD en la anterior legislatura sobre la interrupción legal del embarazo.

“Es posible que se recuperen temas si siguen siendo de actualidad, incluso el trabajo legislativo actual es recuperado de anteriores”, resaltó.

En noviembre, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) realizó recomendaciones a diferentes congresos estatales, incluido Hidalgo, para realizar reformas al código penal para evitar trabas en la interrupción legal del embarazo a niñas víctimas de violación.

A través del informe Violencia sin interrupción, la asociación civil dio a conocer datos obtenidos por medio de transparencia de las procuradurías locales y general de la República (PGR), además de las instituciones de salud de los estados y federal.

Por otra parte, la legisladora priista afirmó que el trabajo del Congreso local no puede medirse a través de iniciativas presentadas por diputados, sino por el diálogo y acuerdos logrados al interior.

“No caigamos en la tentación de equiparar la efectividad o eficacia de una legislatura con el número de iniciativas, acuerdo que se propongan y después sean votados, no es así pues el cuerpo normativo estatal es uno y no podemos seguir adicionando leyes, además no todos los problemas públicos se resuelven legislando, entonces la calidad del trabajo realizado y la ponderación del diálogo y acuerdo al interior, esa sería la mística para el segundo periodo.”

