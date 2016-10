Pachuca

Conagua y Aguas Tratadas del Valle de México (ATVM), consorcio que opera la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), adeudan a la presidencia municipal de Atotonilco de Tula 20 millones de pesos, derivado de los permisos de cambio de uso de suelo.

Así lo declaró Raúl López Ramírez, presidente municipal, quien refirió que continúan las negociaciones para que el consorcio y la dependencia federal paguen esos derechos a la alcaldía antes de diciembre, fecha en que iniciaría operaciones.

, comentó el edil suplente emanado del Partido Encuentro Social (PES), luego que al electo, Julio Ángeles Mendoza, se le dictó auto de formal prisión acusado del delito de peculado por 202 millones de pesos.

Ante la planta tratadora, el actual munícipe dijo:

no nos cerramos a que no trabaje, la cuestión es que cumpla con todos sus compromisos, tanto en las comunidades y nosotros. Tiene que ir en paralelo. No podemos decirle ‘no haces nada hasta que nos pagues’. Estamos abiertos a negociar