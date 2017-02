Advierte auditoría menoscabo por más de 101 mdp al FAFEF

Pachuca

El gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública federal por más de 101 millones de pesos.

De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno de Hidalgo incurrió en inobservancias, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública federal por 101 millones 457 mil 300 pesos.

El documento precisó que las observaciones determinadas tuvieron como consecuencia la promoción de las acciones correspondientes, principalmente por 13 millones 523 mil 600 pesos aplicados en pagos duplicados y en obras no financiables con recursos del fondo.

Así como por no ejercer 87 millones 933 mil 700 pesos de los recursos asignados, ni cumplir con las metas programadas.

La ASF revisó una muestra de 437 millones 158 mil 400 pesos, que representó 56.8 por ciento de los 769 millones 99 mil 500 pesos transferidos al gobierno de Hidalgo mediante el FAFEF.

El documento explicó que al 31 de diciembre de 2015, el gobierno del estado encabezado por Francisco Olvera Ruiz no había ejercido 18.9 por ciento de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría el 31 de marzo de 2016, aún no ejercía 10.6 por ciento, lo que generó que no se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas.

El dictamen de la auditoría indica que dicho gobierno “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.

