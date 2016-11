Advierte Foideh enfrentamiento: instalará más comerciantes

Pachuca

Óscar Pelcastre, dirigente de la Federación de Organizaciones Independientes de Hidalgo (Foideh), advirtió que habrá un enfrentamiento con la alcaldía que reubicará a los ambulantes del centro de la capital, ya que sus simpatizantes no lo aceptarán.

Pelcastre no estuvo presente durante la firma del convenio de la alcaldesa con líderes de organizaciones de ambulantes, sin embargo llegó después y provocó que la casa Rule fuera resguardada por policías municipales.

Salió de la alcaldía el director de comercio y abasto Jorge Ayala Zúñiga para invitar al dirigente de la Foideh a dialogar, quien en cambio lo retó a golpes. Tras discutir, accedió a pasar y después de casi una hora de controversia, Pelcastre no firmó el documento.

Aseguró que la federación cuenta con 200 ambulantes e instalará 100 más en el centro de la capital.

Alcaldía promete

no utilizar fuerza pública

Rubén Muñoz Saucedo, secretario municipal, dijo que no será necesario el uso de la fuerza pública para retirar a los ambulantes que no estén amparados con el convenio que firmó la alcaldía.

Cuando sean retirados los comerciantes informales estará presente la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) y medios de comunicación.

Apuntó que hoy y mañana será la credencialización de los ambulantes y aún no está definido cuándo retirarán a los ambulantes que no estén amparados en el convenio firmado ayer.

Dato El dirigente Óscar Pelcastre no estuvo presente durante

la firma del convenio

de la alcaldesa con

líderes de comerciantes

