Agreden a coordinadora de campaña de aspirante panista

Pachuca

Durante la madrugada de ayer el domicilio de Gabriela Larrea Flores, coordinadora de campaña del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Omitlán, fue vandalizado por sujetos desconocidos con pintas en fachada y piedras envueltas con cartulinas que contenían amenazas en su contra.

En conferencia de prensa, acompañada por la candidata Benita Zarco Amador, dio a conocer que después de llegar a su vivienda en dicho municipio tres sujetos realizaron pintas en la barda y aventaron piedras envueltas con cartulinas que contenían mensajes en contra de ella.

“Anoche llegamos tarde pues hacemos campaña exhaustiva y al llegar a mi casa escuché la primera pedrada que pegó en la herrería que cubre la ventana y se escuchó muy fuerte. Me asome a la ventana y vi tres jóvenes que llevaban gorros y no pude verles la cara”, relató.

Las piedras estaban envueltas en cartulinas verdes con diferentes leyendas escritas en contra de Gabriela Larrea, además de una advertencia.

“Salgo y veo en la fachada de la casa con tinta negra como acto vandálico las mismas leyendas”, expuso.

Llamaron al gobernador Omar Fayad Meneses a atender la elección extraordinaria de Omitlán pues consideraron dichos actos vandálicos como violencia política contra las mujeres.

“No me van a intimidar, abracé este proyecto porque es viable y no merma mis deseos y la lucha por un bienestar para Omitlán”, refirió Larrea Flores.

Dio a conocer el inicio de la carpeta de investigación con número 12-2016-12335 ante la Procuraduría General de Justica de Hidalgo (PGJEH) por daños a propiedad ajena, amenazas y difamación.

“Es impresionante ver cómo la violencia contra las mujeres ha alcanzado al sistema político electoral, pero en ningún lugar del mundo la violencia ha callado la razón”, indicó.

Gabriela Larrea dijo desconocer quién está detrás de dichas agresiones pero sospechan de todo el mundo.

“A estas alturas del partido no culpamos a nadie pero sí se sospecha de todos; ya está la denuncia ante la autoridad correspondiente y harán su trabajo pero lo llevaremos hasta las últimas consecuencias.”