Agresión sexual, la que más temen las mujeres: sondeo

Pachuca

En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, este medio entrevistó a 10 personas que pertenecen a ese sector de la población y encontró que lo que más les preocupa son las agresiones sexuales y la inseguridad.

Las entrevistadas señalaron que lo que más temen cuando salen por la noche es una agresión sexual,

más allá de saber cómo defendernos o de cuidarnos entre nosotras, no tenemos por qué sufrir ese tipo de delitos, tiene que cambiar la forma de pensar, no somos objetos

, indicó Mayra Mejía.

En lo va del año, en Hidalgo se han registrado 376 violaciones, de acuerdo con datos del Secretariado de Seguridad Pública. Mayo, junio y septiembre fueron los meses con más incidentes registrados. Al cierre de 2015 se registraron 349, para este año falta sumar el último trimestre de denuncias realizadas.

Ese delito es uno de los considerados con la cifra negra más alta, es decir que se cometen pero no se denuncian.

Otro de los señalamientos reiterados fue la igualdad laboral de hombres y mujeres, desde el sueldo hasta el acceso a puestos de tomas de decisiones ,

estudiamos, nos preparamos, pero por ser mujeres no nos toman en cuenta

, explicó Miranda Hernández.

Además, consideran que no hay trato igualitario en espacios públicos entre hombres y mujeres,

nos tenemos que cuidar si vamos a un bar o si estamos solas hasta tarde en un café

, subrayó la encuestada.

Desde 1981, Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre el Día contra la Violencia de Género. Los movimientos feministas de la región, con una de las tasas más altas de violencia contra la mujer, acuñaron esta fecha en honor a las dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras.

Años más tarde, en 1999, la ONU se sumó a la jornada reivindicativa y declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal.

Testimonios

Alicia Olvera – 25 años

“Cuando vuelvo a casa pienso que podría pasarme algo. Vivo en una zona que no tiene mucha inseguridad, cerca del centro de Pachuca, pero tengo miedo. Mi pareja a veces sale por mí al transporte, me alcanza en alguna de las calles. Cuando no puede, hablamos por teléfono y le voy informando en dónde estoy o si es que llegaré en taxi. Me parece muy injusto que tengamos que llegar a esto cada que salimos por la noche. Más que seguridad, los hombres tienen que entender que no pueden tomar a una mujer por el simple antojo de hacerlo”

Andrea Lagos – 26 años

“Cuando tenía 18 un hombre se acercó a mí. No era muy tarde y estaba cerca de la casa de mis papás. Grité y salió corriendo; desde ese día pienso que un día sí podría pasarme algo, incluso lo pienso cuando estoy en mi casa o mientras estoy en el trabajo. Ninguna de nosotras está segura mientras no existan castigos más fuertes o cambiemos nuestra forma de pensar, algo tiene que pasar para que no pensemos todo el tiempo que van a violarnos”

Comentarios