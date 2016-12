Aguanté cada uno de los golpes: Guevara

CLAUDIA GUERRERO Y MAYOLO LÓPEZ / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Con la voz quebrada por el llanto, la senadora del Partido del Trabajo (PT) Ana Gabriela Guevara exigió poner un alto a la violencia contra las mujeres.

En conferencia desde el Senado, condenó las agresiones de las que fue objeto la noche del pasado domingo, luego de un incidente vial registrado en la autopista México-Toluca.

Aseguró que el ataque en su contra no la detendrá en su labor legislativa y menos en la pelea por erradicar los abusos.

Lo hizo mientras aseguraba que ha tratado de comportarse como una buena ciudadana y que se niega a contratar una escolta para garantizar su seguridad.

Afirmó que en ningún momento de la agresión mencionó que era senadora ni su nombre, reconocido mundialmente por sus hazañas deportivas en el atletismo.

“Nunca puse mi nombre por delante, nunca dije quién era y nunca dije que era senadora de la República. Fui ecuánime y aguanté cada uno de los golpes que me dieron”, sostuvo.

Frente a los legisladores, aseveró que los clavos y placas colocados en su rostro para atender la fractura serán un recordatorio de la pelea que debe dar en favor de las mujeres.

Al hablar sobre sus agresores, los calificó de cobardes y pidió que sean castigados de acuerdo con lo que establece la ley para que, una vez aprehendidos, permanezcan en la cárcel y no salgan bajo fianza.

“Tal vez si hubiera tenido los huevos de enfrentarse conmigo solo, hubiera podido hacer algo, por lo menos meter las manos, pero no con cuatro; no con cuatro que me atacan por la espalda y cuatro que me tiran al piso y me patean”, condenó.

Guevara reconoció que durante la golpiza temió por su vida: “¿Si temí por mi vida? Sí, porque son cuatro personas, son ocho piernas repartiendo patadas sin ninguna medición de nada”.

La senadora del PT llamó a la ciudadanía para que le haga llegar videos de la agresión y éstos puedan ser entregados a las autoridades, con el fin de agilizar las investigaciones.

El Senado censuró el ataque contra Guevara desde la mesa directiva, la junta de coordinación política y en posicionamientos desde la tribuna durante sesión ordinaria.

Legisladores exigieron a la PGR y a las autoridades del Estado de México la aprehensión inmediata de los responsables para que sean castigados.

