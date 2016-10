Ahora como funcionaria, insiste Bulos en destinar impuesto sobre hospedaje a promoción

• Como parte del equipo de la Secretaría de Turismo ya diseña estrategia de difusión

La ex presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Hidalgo y actual directora de Mercadotecnia y Promoción de la Secretaría de Turismo y Cultura, Ivette Bulos González insistió en que el recurso captado vía impuesto sobre hospedaje sea empleado para la promoción turística de la entidad.

Desde su trinchera como líder de los hoteleros en la entidad, varios fueron los pronunciamientos que Bulos González lanzó a la dependencia en cuestión a fin de que se reactivará el Fideicomiso de Impuesto sobre Hospedaje, el cual desapareció desde 2012.

La ahora funcionaria señalaba en su momento que de acuerdo con la ley ese impuesto, que recaudan empresarios con el cobro de gravamen de 2.6 por ciento a las tarifas por la prestación de sus servicios, debería utilizarse para promoción turística del estado.

Esta postura fue reiterada por la también empresaria quien ahora es parte del equipo de Eduardo Baños Gómez, titular de la Secretaría de Turismo y Cultura.

“Yo creo que definitivamente no hay dinero que alcance, si como Secretaria de turismo pudiéramos tener ese dinero para hacer mayor promoción y difusión seria buenísimo”, dijo.

En entrevista, la nueva directora de Promoción y Mercadotecnia de la dependencia estatal señaló que aunque ha platicado el tema con Baños Gómez, por el momento está enfocada en el diseño de un proyecto de promoción debidamente sustentado el cual será presentado al Ejecutivo con el objetivo de que dicho recursos pueda bajarse directamente a la Secretaría y aplicado para la difusión turística de Hidalgo.

A su vez, consideró complicado recuperar el dinero recabado a través del Fideicomiso de Impuesto Sobre Hospedaje durante el sexenio pasado.

“Yo creo que lo que se recaudado el sexenio pasado será difícil que no lo pudieran dar, pero no pasa nada, la idea es que de hoy en adelante que si pudiéramos contar con ese dinero para hacer promoción”, indicó.

Hasta hoy, subrayó, sigue sin conocer el destino que la administración pasada dio a este recurso.

En cuanto a cuál será su línea de trabajo en la Secretaría de Turismo y Cultura indicó que actualmente está enfocada en el diseño de un plan de acción que tendrá como resultado la creación de la Marca Hidalgo y posteriormente una campaña turística.

La idea de esta estrategia, dijo, es que impacte no sólo a la capital y los pueblos mágicos, sino a todos los municipios con vocación turística de Hidalgo “que son la mayoría”.

Respecto al avance que registran estos trabajos señaló: “llevo una semana (en el cargo), me estoy involucrando en las áreas, revisando con quien contamos y apenas voy a empezar a crear esa campaña”.

“Lo que queremos es como Secretaria de Turismo acércanos con prestadores de servicio para que ellos nos digan sus necesidades, como los podemos apoyar y en base a esto presionar para que que la secretaria pueda tener ese dinero y hacer una campaña turística completa, por lo que siempre hemos trabajado”, concluyó.

