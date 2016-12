Pachuca

De las concesiones de transporte otorgadas a finales de la administración pasada, serán retiradas por lo menos 50, informó el gobernador Omar Fayad Meneses.

Después de inaugurar el Seminario del Sistema Estatal Anticorrupción, el mandatario comentó que a pesar de encontrar anomalías en algunas instituciones, aún no puede calificar el estado que dejó la administración anterior.

“No quisiera calificarla en lo general, creo que hay áreas de la administración donde encontramos desorden, parece que es lo mismo pero no; hay áreas con desorden que estamos atendiendo. No es bueno generalizar, he señalado lo que voy viendo y lo que encuentro”, refirió.

Fayad Meneses indicó que a cada situación trata de darle respuesta y solución, “en el caso de las notarías, acepté el acto reclamado y hoy estamos a días o meses en donde los juzgados federales resuelvan el tema y habré de acatar la resolución”.

Respecto a las concesiones de taxis, recordó que hizo el compromiso de revisarlo y ya lo hicieron, “ya se empezaron a retirar concesiones de taxis. Lo sé, porque en las giras alguien se acerca y me dice que le quitaron su concesión”.