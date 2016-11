Pachuca

Yolanda Tellería Beltrán declaró que la alcaldía de Pachuca no se intimida ante la manifestación del dirigente de la Federación de Organizaciones Independientes de Hidalgo (Foideh) Óscar Pelcastre. Y agregó que en la reubicación de ambulantes, aplicará la ley.

Cuestionada sobre la quema de cruces en las inmediaciones de la plaza Independencia y el reto que lanzó el dirigente de la organización priista al PAN, luego que la alcaldía negó el uso de la explanada Constitución, la alcaldesa dijo que no tiene nada que opinar.

“Son sus actividades que hacen cada año y es muy respetable”, declaró previo a iniciar un recorrido por Infonavit Santa Julia, como parte del programa Presidencia en tu colonia.

En vísperas de la reubicación de comerciantes informales que están en el centro histórico, Tellería no ha hablado con Pelcastre, cuya organización aglutina ambulantes instalados en el primer cuadro de la capital, sin embargo la alcaldesa espera que haya cordialidad.

Durante entrevista, Tellería invitó a Pelcastre a trabajar en mayor cordialidad y respeto a la ciudadanía.

Respeto a la ley, asegura

Si continúan ese tipo de acciones, ¿tomarán alguna medida?

“Nosotros siempre respetaremos la ley y la aplicaremos, y de acuerdo a ello trabajaremos.”

¿Continuarán los diálogos con la organización?

“Estamos abiertos, traemos un trabajo que vamos a realizar: la reubicación de los comerciantes ambulantes que tenemos en el centro de la ciudad y en base a ello vamos a estar trabajando.”

Pelcastre mencionó la palabra guerra

“De mi parte lo respeto, trabajaremos lo que nos corresponde como ayuntamiento.”

¿La alcaldía se intimida ante este tipo de manifestaciones?

“Por supuesto que no. Como les digo, es lo que nos corresponde y en ese trabajo vamos a estar.”

De negarse la Foideh a la reubicación de comerciantes, ¿qué hará la alcaldía?

“Trabajar en base a la ley.”

¿Esto qué implica?

“Respetar la ley y que se cumpla”

¿Habría un desalojo, con fuerza pública?

“Nosotros vamos a reubicarlos, estamos seguros que con los comerciantes que serán beneficiados vamos a llegar a buenos acuerdos.”

Contexto

