Alerta Condusef por llamadas de falsos trabajadores de bancos

El órgano que supervisa a las entidades financieras del país alertó sobre personas que se hacen pasar por trabajadores de bancos, quienes por medio de llamadas piden a las y los usuarios información personal para después cometer fraudes.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) también indicó que los criminales continúan operando por medio de páginas de Internet falsas de los bancos conocidas como phishing, por lo que pidió no proporcionar datos personales.

Informó que usuarios de BBVA Bancomer alertaron a la comisión sobre el modus operandi de personas que se dedican a obtener datos personales mediante llamadas telefónicas a clientes de las instituciones ban carias para cometer fraudes con sus cuentas.

En un comunicado, la Condusef explicó que esa nueva forma de actuar de los estafadores inicia cuando se comunican al teléfono celular del cliente, haciéndose pasar por personal del “sistema de alertas Bancomer”.

Posteriormente le indican al usuario que se detectó un cargo no reconocido en su cuenta y que probablemente su tarjeta fue clonada; acto seguido mencionan la necesidad de verificar sus datos en el “área de movimientos no reconocidos”, precisó.

Los delincuentes utilizan la grabación original de la institución financiera para engañar a las y los usuarios y convencerles de la autenticidad de la llamada.

La Condusef también detectó dos nuevos casos de phishing contra clientes de CitiBanamex y de Banorte, el primero indica al usuario que acaba de recibir una trasferencia en su cuenta por la cantidad de 87 mil 979.20 pesos, la cual se encuentra retenida debido a “anomalías en su estado financiero”, luego solicita la verificación de sus datos.

En cuanto al correo apócrifo de Banorte, indica al usuario que su cuenta se encuentra bloqueada por motivos de “seguridad y verificación”, por lo que le solicita ingresar a su banca en línea mediante un enlace y contestar un formulario.

La víspera, el director general de Grupo Financiero Banorte Marcos Ramírez Miguel reconoció que el phishing no es un tema nuevo “sino recurrente y cada vez que ponemos una nueva manera de encontrarlas, sale una nueva manera de hacerlas, es un trabajo eterno el seguir limpiando y hacer las cosas bien”.

Afirmó que “el dinero está seguro pero lo que no está seguro es que los clientes den sus datos”, por lo que destacó la importancia de que las y los cuentahabientes no proporcionen información para que se concreten los robos, porque los delitos se comenten a los usuarios y no a los bancos.

Ante ese escenario, la Condusef hizo un llamado a la población a no dejarse engañar por estas y otras modalidades que aplican los delincuentes para cometer fraudes con sus cuentas bancarias.

Recordó que ni las entidades financieras ni Visa o Mastercard solicitan datos personales a sus clientes o verificación de sus cuentas mediante llamada telefónica o por correo electrónico.

Pidió evitar proporcionar datos personales, número de tarjetas o número de identificación personal (NIP) por teléfono o vía email; en caso de hacer una aclaración hay que comunicarse a la línea telefónica del banco o presentarse en la sucursal bancaria más cercana.

También sugiere no realizar transacciones financieras en computadoras de uso público, utilizar claves fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar; cambiar las contraseñas de manera regular y utilizar contraseñas diferentes si se cuenta con el servicio de banca por Internet, en más de una institución financiera.

Además, hay que desactivar la opción “recordar contraseñas” en el servicio de banca por Internet y procurar no apartarse de la computadora cuando se tenga abierta una sesión ni dejar el token a la mano.

