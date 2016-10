Alerta Congreso de Hidalgo sobre conflictos sociales por TransCanada

Pachuca.- Diputados del Congreso de Hidalgo alertaron que la construcción del gasoducto Tula Tuxpan, por parte de TransCanada, provocará conflictos sociales en las localidades por donde pasará, en caso de ignorar a sus pobladores.

Margarita Ramos, coordinadora de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), detalló que una regidora de Tenango le informó sobre la oposición contra el gasoducto.

Durante entrevista al finalizar la sesión del Congreso local, la perredista consideró que la empresa debe dar a conocer los pormenores del proyecto en cada una de las localidades que afectará.

Tras presentar una iniciativa que privilegia el derecho a la consulta y participación ciudadana en proyectos de desarrollo urbano e infraestructura, Mayka Ortega Eguiluz, diputada del PRI, consideró que la construcción del gasoducto no ha sido sociabilizada con la ciudadanía.

“Los presidentes municipales, al ser una obra de otra dimensión, con alto costo, se hacen a un lado, pero deben estar involucrados ya que cruza su territorio y tienen que proteger los intereses de sus gobernados”.

Propuso la elaboración de actas que contengan la opinión de la ciudadanía en la viabilidad social de los proyectos, con tal de no afectar sus formas de vida.

Consideró latente el conflicto social en caso de no ser tomados en cuenta los pobladores de las localidades, porque “la ciudadanía ya no es la de antes, ya no se deja y a la menor opción levantará la voz, y lo hará contra su presidente municipal”.

La construcción del gasoducto Tula-Tuxpan, que transportará 886 millones de pies cúbicos de gas para centrales generadoras de electricidad de la zona centro del país, impactará 225 localidades de 17 municipios de Hidalgo.

También trastocará 78 pueblos indígenas y lugares sagrados y santuarios de origen otomí y hñähñú.

Comentarios