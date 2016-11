La multimedallista paralímpica compartió sus experiencias con alumnado de Prepa cuatro

En el marco de las festividades por su 33 aniversario, la Preparatoria cuatro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) llevó a cabo una conferencia magistral, impartida por la atleta paralímpica Amalia Pérez Vázquez.

Pérez Vázquez es un pressbanquista mexicana, ganadora de la presea de oro en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Ha participado en esas competencias desde el 2000 en Sídney, Australia, así como en Atenas 2004 y Pequín 2008, en donde recibió su primera medalla de oro y superó la plusmarca panamericana con 127.5 kilogramos. Mientras que en Londres 2012 superó el récord panamericano con 135.5 kilogramos.

La atleta relató a la comunidad estudiantil aspectos de su vida personal, como su discapacidad, artrogriposis congénita de nacimiento, debido a un accidente que sufrió su madre a los seis meses de embarazo; también platicó acerca de su trayectoria educativa, ya que al igual que sus hermanos deseaba tener una carrera universitaria, lo cual fue complicado, ya que muchas veces arriesgaba su vida en el transporte público para llegar a la vocacional de físico matemático del Instituto Politécnico nacional (IPN).

Cuando Amalia tenía ocho años, le gustaba mirar los Juegos Olímpicos y deseaba ser como la exgimnasta Nadia Comaneci. “Amalia quería ser como Nadia, pero yo no sabía que Amalia tenía impedimentos para llegar a ser como Nadia”, comentó.

Amalia se involucró dentro del deporte al practicar diversas disciplinas y llegó al mundo del levantamiento de pesas cuando varios entrenadores le dijeron que tenía potencial.

Durante el primer campeonato mundial de levantamiento de pesas en el que participó, inició su primer intento de levantar pesas con 75 kilogramos, el segundo con 80 y cerró con 85 kilogramos, en el que rompió récord.

“Cuando me paro en el podio se alza mi bandera, se canta mi himno, de verdad ahí supe que Amalia estaba destinada para las pesas, para ese deporte y para seguirme preparando día a día y de ahí me enamoré de verdad de mi disciplina.”

La atleta también motivó al alumnado a no darse por vencido, a seguir sus objetivos y sueños, porque si ella pudo, todos también. “Que tú sueñes y no sueltes tus sueños, no dejes que nadie te diga que no puedes”, indicó.

El evento finalizó cuando el director de la Preparatoria cuatro Isaías Guzmán Lerma otorgó un reconocimiento a Amalia por su participación como ponente de la conferencia magistral.

