Analiza IEE periodo de cobro de multas a partidos políticos

Pachuca

El Instituto Estatal Electoral (IEE) analiza el tiempo de cobro de multas durante campaña a partidos políticos sin afectar su operatividad en la entidad.

“A nosotros nos envió el Instituto Nacional Electoral (INE) las resoluciones correspondientes y nos dejó en libertad de aplicar a criterio, a consideración de que sea el menor tiempo posible y no afectar la operatividad de los partidos políticos”, indicó el consejero electoral Salvador Franco Assad.

En total son 40 millones 998 mil 683 pesos referentes a las multas que han quedado firmes a campañas, los institutos políticos con más dinero en sanción son el PRI y PAN con 10 millones 665 mil 577 pesos y 8 millones 330 mil 383 pesos, respectivamente; mientras tanto el que tuvo menos fue el Partido Encuentro Social (PES) con 108 mil 578 pesos.

“El de precampañas está establecido hasta diciembre de este año, el de campañas estamos viendo, no sabemos cuántos meses, sobre todo para no afectar su operatividad y al ser partidos nacionales tienen conexión con su ente nacional”, refirió.

De acuerdo con Franco Assad, en el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que cuenta con una multa de 4 millones 14 mil 480 pesos, todavía no tiene dictamen consolidado de campaña, por lo tanto dicha cantidad puede variar cuando sea resuelto el asunto.

