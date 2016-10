Analiza PES posibles candidatos; no participaría en elección extraordinaria

Pachuca

Ante el inicio del periodo de registros en el Instituto Estatal Electoral (IEE), el Partido Encuentro Social (PES) analiza perfiles para candidatos a la alcaldía de Omitlán, en caso de no encontrar el adecuado no participaría en el proceso electoral extraordinario.

De acuerdo con el dirigente estatal del PES Daniel Andrade Zurutuza, el pasado fin de semana el partido realizó encuestas a través de empresas especializadas para conocer las posibilidades de cuatro perfiles elegidos y los resultados serán enviados a la dirigencia nacional, que será la que decida.

“El fin de semana a través de una empresa certificada hicimos una encuesta de los perfiles que tenemos, estamos en ese análisis y será enviado el resultado al comité nacional para que ellos determinen las posibilidades reales que tenemos”, indicó.

Andrade Zurutuza prefirió no dar a conocer los perfiles de candidatos a la alcaldía de Omitlán, pero dijo que son desde profesionistas hasta docentes originarios de ese municipio.

En entrevista para este diario, el también diputado del Congreso estatal reconoció la premura para elegir al candidato, pues mañana vence el periodo para registrar planilla; además, otra situación es la falta de estructura en el municipio.

“Nuestra estructura es muy baja y débil, eso lo debemos de reconocer y en eso será el análisis, no vamos a exponer a alguien en el sentido de los números de votos”; adelantó que “podríamos no participar, todo dependerá de los resultados que nos entreguen las empresas encuestadoras”.

