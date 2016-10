Ante posible recorte, pide Baños defender pueblos mágicos

Pachuca

El secretario de Turismo Eduardo Baños Gómez llamó a legisladores y autoridades federales para que defiendan el programa Pueblos mágicos, con el fin de que éste no se vea afectado por los ya anticipados recortes a ese renglón en el presupuesto 2017.

De acuerdo con el funcionario estatal es importante que las autoridades tengan presente que se trata de una estrategia madura que ha cambiado la vida de estos lugares y por ende de millones de personas que habitan en ellos.

En el marco del arranque del programa estatal enfatizó que desaparecerlo sería una decisión incorrecta, tanto para los que ya cuentan con el distintivo y están consolidados, como para aquellos que tienen un expediente armado para obtenerlo.

Hacemos un llamado puntual a los legisladores, pero también a autoridades federales que tengan presente que el concepto de pueblos mágicos es uno de los más exitosos en materia de Turismo que se ha generado en México y tenemos que defenderlo; lo podemos definir como la gallina de los huevos de oro

, indicó.

Lo anterior luego que el secretario de Turismo federal dio a conocer que el programa Pueblos mágicos sería uno de los más afectados ante los ajustes presupuestales que se avecinan para el ejercicio 2017. Incluso, advirtió que no se otorgarían nuevos distintivos.

No obstante, Baños Gómez aclaró que toda la información en torno al tema es mediática y que hasta el momento la dependencia a su cargo no ha recibido datos oficiales en torno al tema.

Como les comentaba tenemos información mediática, nosotros hemos generado la consulta y no hay definición; existe información sobre que el Programa de desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos (Prodermagico) lo van a dejar en ceros, lo cual yo lo veo completamente difícil por las circunstancias por el impacto que tendría 11 pueblos en el país y modelos exitosos

, dijo.

Recordó que en caso de que sí se concreten los ajustes, la dependencia a su cargo ya tiene prevista la creación de una denominación estatal que permita dar puntual seguimiento al programa Pueblos mágicos a través de la creación de un distintivo local.

Este, abundó, será denominado “pueblos con sabor” y permitirá proyectar a Villa de Tezontepec, Omitlán y Metztitlán, los cuales ya tenían una carpeta avanzada para obtener el denominativo.

Confió en que este mes se defina la situación de los recursos correspondientes al Prodermagico. En ese contexto recalcó la que actualmente es la primera necesidad de los pueblos mágicos: “que su presupuesto no se vea limitado”.

