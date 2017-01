Rodrigo Prieto podría llevarse el premio a mejor fotografía por Silence

Anunciadas por el mexicano Demián Bichir y la presidenta Cheryl Boone Isaacs, nueve películas se disputarán el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos el 26 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La cinta de Damien Chazelle La la land igualó el récord de Titanic con 14 nominaciones, entre las que destacan: mejor película, mejor director, mejor actriz y canción original, entre otras.



Al musical protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling le siguen Moonlight, Arrival y Manchester by the sea, así como las sorpresas de Hacksaw ridge y Hidden figures.

Viggo Mortensen, Casey Affleck, Ryan Gosling, Denzel Washington y Andrew Garfield se disputarán el premio al mejor actor. Por su parte Emma Stone, Isabelle Huppert, Natalie Portman, Meryl Streep y Ruth Negga compiten por el galardón a mejor actriz.

España se coló en las nominaciones con su cortometraje Timecode, asimismo el mexicano Rodrigo Prieto competirá en la categoría de mejor fotografía por su trabajo en la cinta de Martin Scorsese, Silence.

Aquí la lista de los principales nominados de la gala número 89 de los Academy Awards, misma que tendrá de anfitrión al conductor estadunidense Jimmy Kimmel.

Las nominadas

Mejor película

Arrival

Fences

Hacksaw ridge

Hell or high water

Hidden figures

La la land

Lion

Manchester by the sea

Moonlight

Mejor director

Denis Villeneuve por Arrival

Mel Gibson por Hacksaw ridge

Damien Chazelle por La la land

Kenneth Lonergan por Manchester by the sea

Barry Jenkins por Moonlight

Mejor actriz

Isabelle Huppert por Elle

Ruth Negga por Loving

Natalie Portman por Jackie

Emma Stone por La la land

Meryl Streep por Florence Foster Jenkins

Mejor actor

Casey Affleck por Manchester by the sea

Andrew Garfield por Hacksaw ridge

Ryan Gosling por La la land

Viggo Mortensen por Captain Fantastic

Denzel Washington por Fences

Mejor actriz de reparto

Viola Davis por Fences

Naomie Harris por Moonlight

Nicole Kidman por Lion

Octavia Spencer por

Hidden figures

Michelle Williams por Manchester by the sea

Mejor actor de reparto

Mahershala Alí por Moonlight

Jeff Bridges por

Hell or high water

Lucas Hedges por

Manchester by the sea

Dev Patel por Lion

Michael Shannon por

Nocturnal animals

Mejor fotografía

Bradford Young por Arrival

Linus Sandgren por La la land

Greig Fraser por Lion

James Laxton por Moonlight

Rodrigo Prieto por Silence

Mejor película

en lengua extranjera

Land of mine de Dinamarca

A man called Ove de Suecia

The Salesman de Irán

Tanna de Australia

Toni Erdman de Alemania

Mejor cortometraje

Ennemis Intérieurs

La femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Mejor canción original

“Audition (The fools who dream)” de La la land

“Can’t stop the feeling” de Trolls

“City of stars” de La la land

“The empty chair” de Jim:

The James Foley Story

“How far I’ll go” de Moana

