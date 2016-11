Apoyarán a municipios con problemas de aguinaldo

Pachuca

El gobierno del estado apoyará a los municipios que tienen problemas con el pago de aguinaldos, por lo que harán un balance para ver cómo les pueden ayudar, informó la secretaria de Finanzas y Administración Jessica Blancas Hidalgo.

La funcionaria recordó que desde la administración pasada existe un convenio de colaboración con 81 municipios, el cual con base en sus aportaciones municipales les fueron descontando, lo que significa un ahorro para su aguinaldo.

Sin embargo, de los 84 municipios de la entidad, solo tres no habían firmado ese convenio, que son Pachuca, Tizayuca y Tezontepec de Aldama, mismos que han buscado al gobernador y están tratando de incorporarse a ese convenio de colaboración para que puedan acceder a los aguinaldos.

“Obviamente no se les va a dejar desprotegidos, la instrucción del gobernador es ayudarlos a hacer un balance para ver cómo se les puede apoyar, por supuesto que van a estar muy bien atendidos”, refirió la secretaria.

En días pasados, el gobernador Omar Fayad informó que su administración no cuenta con previsión económica para apoyo de problemas o cierres por malas administraciones en los municipios, ante las recientes situaciones de falta de recursos para aguinaldos.

El mandatario refirió que la administración estatal primero pretende salir bien de su cierre de año cumpliendo con todos sus compromisos, y asegurarles a todos los trabajadores el pago de aguinaldos y prestaciones.

Durante la administración pasada, 81 municipios firmaron un convenio con la Secretaría de Finanzas y el Instituto para el Desarrollo Municipal (Indemun) con el fin de retenerles mensualmente recursos presupuestados para aguinaldo.

