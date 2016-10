Aprueba Congreso investidura de Rajoy

Madrid

El Congreso de los Diputados de España aprobó ayer, en segunda votación, la investidura de Mariano Rajoy para un nuevo mandato en el gobierno, al obtener 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones (de los socialistas).

Con esa votación, España cierra un periodo de más de 300 días de gobierno interino, en el que se realizaron dos elecciones, dos debates de investidura fallidos y diversas negociaciones fracasadas por la falta de mayorías y bloqueos partidistas entre formaciones por diferencias ideológicas y de programa.

La votación se realizó después de que el pasado jueves, en la primera votación, la cámara rechazó la investidura de Rajoy, por 170 votos a favor y 180 en contra.

El gobierno de Rajoy será de minoría parlamentaria, con los 130 diputados del oficialista Partido Popular (PP), con apoyos para acuerdos de los 32 diputados de la centroderecha Ciudadanos, uno de Coalición Canaria, pero con la oposición del resto de la cámara (de 350 diputados).

La aprobación de Rajoy fue posible una vez que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) decidió cambiar su negativa a favorecer una investidura de Rajoy y optó por la abstención, como forma de evitar unas nuevas elecciones en España.

En su mensaje, Rajoy pidió contar con apoyos suficientes para poder aprobar medidas de gobierno, como los presupuestos del Estado y otras medidas en las que necesita del apoyo de otras fuerzas políticas.

Sostuvo que con esa investidura no solo se pone en marcha un gobierno, sino decisiones empresariales, inversiones de capital, iniciativas de emprendedores que llevan meses en suspenso pendientes de que se despeje el panorama político: “algo más que una investidura desnuda”.

El portavoz del PSOE Antonio Hernando afirmó que la abstención se dio solo porque no se quieren unas nuevas elecciones, pero como presidente a los socialistas no les gusta Rajoy, por lo que realizarán una oposición “con la experiencia que tiene este partido de haber gobernado España”.

