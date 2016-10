Arranca Pachuca campaña sobre predial

Pachuca

La tesorería municipal de Pachuca anunció el arranque de su campaña del cobro de impuesto predial, con beneficios de 50 por ciento para quienes deseen actualizarse o tienen adeudos, informó su titular Daniel Reyes Rivero.

Esta promoción que forma parte del Buen Fin se prolongará durante todo noviembre, dio a conocer el funcionario, quien hizo la invitación a todos los pachuqueños para que contribuyan en la recaudación de este impuesto que tiene como objetivo brindar obras y servicios.

De los 120 mil predios e inmuebles registrados en Pachuca, al menos existe 37por ciento que no ha cumplido con esa obligación, razón por la cual se planeó este programa de regularización y pago de adeudos.

Aunque existen algunos propietarios con adeudos hasta de 10 años, todos pagarán solo los últimos cinco, como una forma de motivar a los morosos, dijo Reyes Rivero, quienes de no cumplir serán notificados en fecha próxima y al ser omisos al llamado podrían llegar a la amonestación económica.

Esta promoción, que podrá ser liquidada en tiendas de conveniencia como Oxxo, así como en las ventanillas de los bancos Banamex, Bancomer, Santander, HSB, Banorte y Scotiabank, incluye el pago sin intereses a tres, seis y nueve meses en las tres primeras instituciones.

En caso de no tener tarjetas de crédito se podrán realizar convenios de pago hasta por seis meses. Para ello tendrán que acudir a las oficinas de la tesorería municipal ubicadas frente al Reloj monumental.

Reyes Rivero anunció que más adelante pondrán en marcha una campaña de actualización catastral, debido a que la base de contribuyentes se encuentra desfasada a consecuencia de que muchos de ellos no han reportado las ampliaciones o nuevas construcciones en sus predios.

Se dijo confiado que este año se logrará una mayor captación del impuesto predial, al haber un buen ánimo social.

