El equipo de la UAEH disputará el primer encuentro de la serie esta noche en el polideportivo Carlos Martínez Balmori

Pachuca

No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, y esta noche Garzas de Plata abrirá los playoffs ante Barreteros de Zacatecas en su temporada de regreso a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

El primer encuentro de la serie se disputará a las 20 horas en la duela del polideportivo Carlos Martínez Balmori, en la Ciudad del Conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

El conjunto emplumado llega a este duelo con la motivación a tope tras pegarle dos veces a domicilio al líder Fuerza Regia y con ello cerrar la temporada regular con 58 puntos y marca de 22 juegos ganados y 14 perdidos, lo que le dio el tercer lugar de la tabla.

Por su parte, el equipo zacatecano firmó una campaña de 53 unidades, con récord de 17 juegos ganados y 19 perdidos, para colocarse en el sexto lugar de la clasificación.

Durante la temporada regular, Garzas de Plata barrió la serie ante Barreteros, pues ganó los cuatro encuentros que disputaron, dos en el Carlos Martínez Balmori y los otros en Zacatecas.

Por lo anterior, el conjunto de la UAEH saltará a la duela como favorito para llevarse el primer partido esta noche, aunque no deberá confiarse, pues los zacatecanos mejoraron en el cierre del torneo.

La directiva emplumada anunció que para los playoffs el costo de los boletos se mantendrá igual que en la temporada: 55 pesos general, 110 preferente y 330 VIP, los cuales pueden adquirirse en Ticketpoint o en las taquillas del polideportivo.

El segundo encuentro de la serie se disputará mañana a la misma hora y escenario.

