Arrendamiento, opción para disminuir costos

Respecto de la renovación de vehículos del IEE

Pachuca

Los organismos públicos deberían adoptar esquemas de arrendamiento financiero por lo caro del mantenimiento y la depreciación de vehículos, comentó el gobernador Omar Fayad Meneses sobre la renovación del parque vehicular del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Después de encabezar el inicio de los trabajos de pavimentación de un tramo de una calle principal de la colonia Villas de Pachuca, el mandatario estatal dijo estar enterado de la renovación de vehículos para consejeros y directores de área del instituto.

Sin embargo, desconoció si el hecho fue debido a que la administración del IEE recomendó el cambio de vehículos porque los que tenía eran viejos o les salía muy caro el mantenimiento.

“Creo que la administración del instituto no tomaba en cuenta que mientras están anunciando en todos lugares medidas de austeridad, lanza una compra. Me parece que sí necesitan los vehículos y tenían el recurso asignado, ya lo hicieron”, refirió.

Omar Fayad comentó que él es de la idea de los esquemas actuales, ya sea por el tema de lo caro del mantenimiento, de la depreciación de vehículos y demás; que los organismos le entren a esquemas de arrendamiento financiero.

“Pero es una decisión de un organismo autónomo que yo tengo que respetar, me guste o no, la considere bien o mal; creo que la administración del instituto consideró que disminuía costos de mantenimiento y además renovaba el parque vehicular que va a poner en funcionamiento. Son decisiones autónomas de órganos autónomos”, manifestó.

Recientemente el IEE renovó vehículos para consejeros y directores de área con costo estimado por unidad de 259 mil a 892 mil pesos. La consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez justificó la adquisición porque las anteriores unidades eran obsoletas y resultaba caro el mantenimiento para el instituto.

