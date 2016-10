Asegura Cipriano que no culpó a nadie por grupos armados

Cipriano Charrez Pedraza, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que no responsabilizó a nadie sobre la presencia de grupos armados en la comunidad de San Juanico, localidad de Ixmiquilpan.

“La postura del diputado Cipriano Charrez nunca fue la de señalar o culpar a nadie, solo hizo mención de la preocupación e información que los lugareños han manifestado en diferentes momentos, al señalar que el subsecretario de gobierno para el Valle del Mezquital Alejandro Ramírez es el presunto responsable de armar dichos grupos.

“Así como de darle difusión en los medios de comunicación, asunto que preocupa de sobremanera, por lo que hizo un llamado a la autoridad competente para realizar una investigación a profundidad sobre estos hechos”, indicó el área de prensa del diputado.

Anteriormente, el alcalde declaró que en la localidad San Juanico existen grupos armados. “Lamento la opinión del secretario de Gobierno, quien dijo que no tiene información. Sí los hay, no puede pasar desapercibido que se hayan quemado más de 20 vehículos”.

El días anteriores, integrantes del régimen de la pequeña propiedad de la localidad San Juanico negaron la presencia de hombres armados en el polígono integrado por nueve comunidades.

