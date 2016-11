Atienden problemas en relleno sanitario de Actopan

El relleno sanitario de Actopan, que es tipo C por la cantidad de toneladas que ingresan diariamente, de 18 a 23, estaba en condiciones indeseables y una de sus consecuencias era el mal olor a varios kilómetros a la redonda.

Atender esa situación fue uno de los principales objetivos de la actual administración, por lo que a través de la dirección de ecología implementó un programa de trabajo 33 días ininterrumpidos.

Eso fue motivo incluso de que fuera clausurado por no cumplir con la norma NOM-083-SEMARNAT 2003 en materia de protección ambiental. El 8 de agosto la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente lo cerró por no existir recolección de residuos volátiles, no tener cercado perimetral, no realizar compactación de residuos, carecer dren perimetral y no controlar la fauna nociva.

El gobierno municipal trabajó en compactar la celda existente, tapó la basura acamellonada, limpió el perímetro del terreno e inició la construcción de un segundo cajón. Trabajadores reciclan 40 por ciento de la basura, ello contribuye a bajar los índices de contaminación.

El siguiente paso es la construcción del cajón para tener un relleno sanitario adecuado. Tendrá una medida de 180 metros de largo por 30 metros de ancho y 15 metros de profundidad. Su duración de vida útil será de seis a ocho años.

