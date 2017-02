Aún con estrategia de diversificación, EU no deja de ser opción: Romo

Pachuca.- Aunque los cambios en las políticas internacionales hicieron de la diversificación una de las estrategias imperantes para la atracción de inversiones, Estados Unidos no deja de ser opción para la entidad, nación con la que existe una relación que habrá de mantenerse pese al actual panorama.

Así lo expuso en entrevista para Libre por Convicción, Independiente de Hidalgo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del gobierno estatal, José Luis Romo Cruz al hablar del fortalecimiento de las relaciones bilaterales con otras naciones como Asia, Europa, medio oriente y América Latina.

“Estamos diversificando, eso no significa que le digamos no a Estados Unidos, que le cerremos las puertas, lo que estamos haciendo es abrirnos a opciones nuevas, puertas que no habíamos tocando antes, las estamos tocando ahora”, dijo.