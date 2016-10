Aún sin titular Instituto Hidalguense de la Juventud

Pachuca

Después de un mes de la entrada de la nueva administración del gobierno estatal, el Instituto Hidalguense de la Juventud (IHJ) continúa sin titular.

Esa situación genera incertidumbre en organizaciones y representantes municipales de la juventud, pues al momento de acercarse al organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) les refieren sobre programas federales, mientras que el apoyo de carácter estatal está detenido por la falta de titular.

Desde el Congreso estatal Simey Olvera Bautista, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso que la designación del titular del IHJ sea por medio de una terna.

Desde la tribuna del Poder Legislativo, planteó que la designación de los perfiles sea por consulta a jóvenes de 18 a 29 años y que el nombramiento no obedezca a la lealtad a algún partido político.

“Que sea, si el gobernador así lo dispone, bajo esta terna, porque jóvenes con capacidades hay muchos”, enfatizó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la entidad existen 2 millones 858 mil 359 habitantes, de los cuales alrededor de 905 mil son personas de entre 15 y 29 años, lo que representa alrededor de 31 por ciento de la población.

Sin embargo, el IHJ no es el único organismo descentralizado de la Sedeso sin titular, pues en esa misma situación está el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del estado de Hidalgo (IAAMEH) y hasta el momento la dependencia estatal no ha dado conocer cuándo será elegido el responsable.

