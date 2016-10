Avanza auditoría en la Reforma 80 por ciento

Pachuca

Raúl Camacho Baños, presidente municipal de Mineral de la Reforma, indicó que la auditoría externa a la administración que dejó Filiberto Hernández lleva un avance de 80 por ciento.

“Trabajamos en ello, no es una labor de 60 días, sino que se ha hecho en un transcurso de varios meses atrás. Cuando tengamos el señalamiento lo daremos a conocer”, prometió el alcalde.

Agregó que en tiempo y forma dará a conocer lo que encontró durante la revisión, sobre todo en obra pública y en la Secretaría de Administración.

Cuestionado sobre si presentará denuncia contra el expresidente municipal, declaró: “El ciudadano está a la expectativa de que se hagan las cosas conforme a la ley y si hay que castigar a alguien, lo hará la instancia correspondiente”.

Anteriormente, Camacho Baños declaró que el alcalde Filiberto Hernández Monzalvo evadió el pago de impuesto sobre la renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto de 30 millones de pesos.

Se trata del ISR que la alcaldía retiene al salario de las y los trabajadores y que está obligado a tributar ante el SAT; no obstante, el exedil no cumplió con esa responsabilidad, lo que comprometería a la actual administración, informó este diario.

Comentarios