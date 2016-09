Los máximos promotores del desahuciado neoliberalismo en Latinoamérica emergen en el blanqueo de paraísos fiscales desde las islas Caimán, pasando por Panamá hasta Bahamas.

El neoliberalismo de Latinoamérica expele su insoportable hediondez en varios paraísos fiscales desde las cuentas de 2 mil 642 “mexicanos” entre los 100 mil blanqueadores de la lista Falciani (los SwissLeaks) de HSBC/Suiza hasta “Los Papeles de Panamá de Vargas Llosa”.

Se han filtrado datos de 175 mil sociedades opacas y 1.3 millones de documentos en el paraíso fiscal de Bahamas, en los que resaltan Meritor Investment Ltd y Ashburton Company Ltd, del dictador chileno general Augusto Pinochet Ugarte, su hijo Marco Antonio, así como la participación del presidente argentino, Mauricio Macri, su padre Francisco y su hermano Mariano con el Grupo Sogma, al unísono de 431 “mexicanos” hasta ahora “intocables”. También asoma el fugaz expresidente argentino Fernando de la Rúa con dos sociedades, Furia Investment Holdings Inc y Bonds Cay Development Bahamas Ltd.

El zelote neoliberal Macri ya había sido desnudado con sus empresas Fleg Trading y Kagemusha SA por los explosivos Papeles de Panamá.

The Irish Times comenta que “los datos de Bahamas Leaks, cuando se cotejan con los Papeles de Panamá, proveen una fresca introspección a las tratativas offshore de políticos, criminales (sic) y ejecutivos, así como los banqueros y abogados que ayudan a mover el dinero”.

Nicholas Shaxson, autor de Las islas del tesoro: paraísos fiscales y los hombres que roban al mundo, fustiga que Bahamas “se encuentra a la par con Panamá en términos de su sed y su tolerancia para el dinero sucio (sic)”.

Mossack Fonseca, con sede en Panamá, con 20 mil (sic) entidades en Bahamas, forma parte del mefítico grupo.

El portal Critica.com.pa glosa que “los archivos de Bahamas revelan detalles sobre las actividades offshore de primeros ministros, ministros de gabinete, príncipes y delincuentes convictos”.

Nada nuevo sobre el impulsor del neoliberalismo en Latinoamérica, impuesto por un golpe de Estado con bendición de Kissinger, general Pinochet, quien ya había sido descubierto con sus pestilentas cuentas en el banco Riggs, en Washington.

Como no puedo ahondar sobre la cleptocracia integral de 175 mil sociedades y 1.3 millones de documentos, seré más estratégico y regional.

Perturba el pletórico número de “ejecutivos” de Pemex con cuentas espurias en Bahamas. Luego preguntan a dónde fue a dar la fortuna de Pemex, hoy privatizado, para ocultar cadáveres y delincuentes.

Brotan exfuncionarios y/o contratistas de los panistas Fox y Calderón: Ignacio Quesada, exdirector de Finanzas Pemex y exjefe de asesores en Sedesol y Hacienda del ahora senador panista Ernesto Cordero (íntimo de Calderón), quien expectoró que los mexicanos podían vivir con 6 mil pesos al mes, pero siempre que se tengan millonarias cuentas alternas en Bahamas.

Las empresas lavadoras de Pemex: Mavi International Corp, Lion Asset Management, Pasco International Ltd, Geological Investment Ltd, Elan Overseas Ltd y Grupo Aknuum –accionista de la infecta Oceanografía, conectados a los hijastros de Fox–, de los hermanos Hernández Mena, con sus empresas Gixi Ltd y Fortiver Holdings Ltd, enlazados a los gobiernos panistas de Calderón y Fox.

La criminalidad fiscal de Fox no es nueva cuando su también locuaz excanciller Castañeda Gutman fue desnudado en su asociación con el banco defraudador Stanford, que lavaba al cártel del Golfo.

Varios personajes del entramado panista de Fox y Calderón fueron descubiertos ocultando cuentas “paradisiacas”: Fernando Canales Clariond, exsecretario de Economía y Energía de Fox, y Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación de Calderón e íntimo de su esposa Margarita Zavala.

Destacan las cuentas de Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir y María de los Ángeles Aldir –presuntamente ligados a Marta Sahagún de Fox– mediante sus radios, televisoras, periódicos, hospitales, hoteles y bancos, con cuatro empresas: Radal Global, Mundella Global, Albino Hall Holdings Ltd. y Marshalls Creek. ¡Qué bonito!

¿Quién investiga?

¡Luego preguntan por qué impera tanta desinformación en el “México neoliberal itamita”!

Son también exhibidos los controladores de Comex: Marcos Achar Levy, Marcos Achar Mehoyas y Salomón Achar Achar, mecenas del mendaz portal “enlace judío” e íntimos de una candidata del PAN a la presidencia.

Otro personaje vinculado al gobierno de Fox y Calderón es el prófugo Gastón Azcárraga –familiar del mandamás de Televisa–, quien descuartizó a Mexicana de Aviación.

Perturba que Alberto Bazbaz Sacal, encargado de la “Unidad de Inteligencia (sic) Financiera” e inmerso en varios macabros escándalos –desde el caso Paulette hasta el surrealismo de Ficrea, en complicidad con el vilipendiado titular de Condusef– no descubra nada del descarado lavado en HSBC/Suiza ni en Papeles de Panamá ni en Bahamas Leaks.

Sin eludir los fétidos nombres fundidos al PRI, no se puede soslayar la operatividad delincuencial del “eje criminal fiscal” del PAN con el Partido Popular español en los paraísos fiscales con sus metástasis pasadas y presentes en Televisa, banco Santander y el polémico BBVA Bancomer, cuya bisagra se subsume en los controvertidos quehaceres del “empresario cultural” de Televisa y de Alberto Bailleres, del grupo BAL y mandamás del ITAM, consagrado al desmantelamiento del “México profundo”.

No es gratuito que Banco Santander, anterior accionista de Televisa, haya abierto “559 sociedades en Bahamas para sus clientes”.

Toda la emética megacorrupción de OHL está impregnada por las tratativas mafiosas de José María Aznar y el Partido Popular, cuya hediondez se ha vuelto intolerable, en conjunción con el megacorrupto Antonio Solá Reche, “su ideólogo” y anterior jefe de la inmunda campaña electoral del panista Calderón.

El lavado del Partido Popular es ya proverbial.

De manera más causal que casual, el fondo buitre Cerberus, asociado a la familia Aznar, ostenta sus filiales en Bahamas.

Bahamas Leaks es la punta del iceberg de la criminalidad fiscal y/o su espurio blanqueo inherentes al modelo neoliberal “iberoamericano” condensado en el eje del Partido Popular y el PAN con sus infectas metástasis “empresariales” y “culturales”.

Más allá de las personas, se trata de una estructura criminal trasnacional muy bien aceitada en Iberoamérica que no solamente blanquea dinero, sino también pretende lavar “imágenes” pútridas mediante la desinformación de sus poderosos multimedia.

