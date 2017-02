Tizayuca

Equipo inservible, autoclave de mala calidad y adaptación de baños como consultorios de nutrición fueron las anomalías que encontró el gobernador Omar Fayad, durante una visita sorpresa a la clínica de Tizayuca.

Durante su visita a ese municipio para el inicio de dos obras viales, el gobernador aprovechó e hizo un recorrido en las instalaciones de la clínica, donde detectó que utilizan un autoclave obsoleto.

Fayad Meneses anunció que continuará con las visitas sorpresa a todos los hospitales, clínicas, centros de salud, oficinas públicas y secretarías, para darse cuenta cómo funcionan realmente.

“Todos los voy a visitar, nada más que es sorpresa, no digo cuándo, siempre casi cada semana hago una o dos visitas sorpresa a alguna oficina, en algunas me va bien y en algunas encuentro verdaderas barbaridades”, manifestó.

Ante habitantes de Tolcayuca, a quienes les platicó el recorrido que hizo después de dar el banderazo de inicio a las obras, expresó que la clínica de Tizayuca “es una vergüenza. Instalaron un gran equipo de refrigeración adentro de la clínica, tiene casi tres años y no funciona y nunca funcionó”.

El gobernador mencionó que esas acciones dan “muchísima pena”, ya que el equipo de refrigeración nadie en el gobierno lo supervisa, la empresa no cumple y la inversión se queda “ahí tirada”.