Pachuca

Accidentes viales y congestionamiento en las calles del centro de Pachuca serían una constante ante la implementación de bicitaxis, señalaron taxistas de la zona metropolitana y consideraron que no es una opción viable.

Respecto al reciente anuncio de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) de implementar bicitaxis eléctricos en el centro histórico de Pachuca, choferes de taxis metropolitanos comentaron que habría muchos percances, ya que los automovilistas manejan “como locos” y ese medio de transporte estaría en desventaja.

Libre por convicción Independiente de Hidalgo platicó con algunos taxistas de la capital hidalguense sobre su opinión ante la futura puesta en marcha de bicitaxis. El taxista José Alberto Torres refirió: “Está mal, imagínese todos manejan como locos y al rato se lo llevan a uno”.

Comentó que les deberían dar un carril exclusivo a los bicitaxis, pero consideró que no los respetarían los demás, “sería el peligro que van a correr ellos, porque van a manejar como locos los motociclistas o automovilistas. Uno les da el percance y al rato el culpable es el conductor, nunca habrá prioridad a favor del conductor”.

Enrique Álvarez, chofer de un taxi metropolitano, mencionó que ellos no se consideran en desventaja ante la llegada de ese transporte, porque las personas son quienes llevan prisa, “el usuario es el que lleva todo, con nosotros se suben y nos dicen que llevan prisa, en cambio un bicitaxi cuánto se puede tardar”.

Indicó que tampoco los ven como competencia porque no podrían ofrecer servicio a zonas alejadas de la ciudad ni subir a barrios altos, “lo único que va a haber es el relajo, el tráfico, ya que con el espacio que les van a dar habrá más congestionamiento”.

En tanto, Adrián Arista consideró que si solo es para la zona centro de la ciudad “no le quitan nada a nadie, pero si a los ciclistas no los respetan, menos van a respetar a los bicitaxis; quién sabe si funcione”.