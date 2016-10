El Honorable Cuerpo de Bomberos no estaría completo sin un guardián nato: un perro; su nombre es Bingo y es miembro del destacamento encargado de salvaguardar a la población

en caso de emergencias provocadas por el fuego.

Es común ver al perro bombero resguardar la entrada del cuartel marchando de un lado a otro, alerta, atento, asume que tiene una labor y la cumple. En ocasiones se mantiene erguido a la entrada de la cabina de la estación –ahí lo encontró esta reportera la mañana en que demostraría sus habilidades para El Independiente de Hidalgo– quizá como si esperara la cita.

La historia del can, de raza dálmata, es especial, no solo por tener un expediente en la estación del cuerpo de Bomberos de Pachuca, sino por los motivos que lo llevaron al lugar: su madre parió ocho cachorros; Bingo fue el último en nacer y el médico veterinario lo daba por muerto debido a que no se movía.

Entonces fue colocado en una charola, narró su entrenador y quizá su amig más entrañable en la comandancia, Miguel Peralta Mata, quien tiene experiencia de 11 años

en la corporación y se encarga que la mascota del cuerpo de Bomberos explote sus habilidades.

Minutos después, el milagro ocurrió: Bingo dio las primeras señales vitales; fue así que marcó su destino, pues su antiguo propietario, el empresario Jesús Islas decidió que el cachorro tuviera una misión que marcara la diferencia: ser bombero.

Islas, quien a la fecha se hace cargo de la manutención del canino, donó al pequeño a la

edad de dos meses; a la fecha tiene ya dos años ocho meses en la corporación.

El empresario, amigo de Sebastián Moreno, comandante del H Cuerpo de Bomberos, visita periódicamente a Bingo y según los testigos el can “se deshace” al recibir a quien le diera la oportunidad de cumplir tan importante misión.

Como cualquier elemento, Bingo tiene dos uniformes con el escudo oficial de la corporación y aunque no ha participado en el combate de emergencias extremas, pues aún no cuenta con ese entrenamiento, sí es acompañante en servicios cotidianos como rescate de animales y recorridos al asta bandera; también es elemento infaltable de los desfiles conmemorativos de la Independencia de México.

El entrenamiento de Miguel Ángel es notorio, pues el perro joven y de dócil temperamento sabe marchar, saltar obstáculos, rodar, pararse en dos patas, “hacerse el muerto”, brincar por encima de su adiestrador y más.

Los resultados dan cuenta de un trabajo de paciencia y entrega entre Miguel Ángel y Bingo, “se trata que él quiera trabajar, como nosotros puede tener dolor de cabeza; trato siempre de motivarlo, sin jalarlo, sin golpearlo”.

El afecto es el principal estímulo de Bingo para ofrecer resultados a su entrenamiento,

pero también es claramente seducido por la pelota que obtiene a cambio del truco realizado.

Con Bingo, además de valentía y honorabilidad, los bomberos marcan ejemplo claro a la sociedad: el trato digno a los animales.

Sobre el entrenador

Miguel Peralta Mata tiene una carrera de 11 años como bombero; es técnico en urgencias médicas y desde hace seis años ejerce la especialidad en rescate en vertical y espacios

confinados.

Desde hace un año trabaja en la preparación de Bingo, primero por su cariño a los perros y luego como una responsabilidad asignada por la comandancia. Ha desarrollado sus habilidades como adiestrador canino con base en la experiencia y la lectura de manuales.

En el plano personal Miguel aspira incrementar sus conocimientos en el adiestramiento de los mejores amigos del hombre.

Detalles:

Bingo no tiene novia

Aunque el perro dálmata es icono de los

cuerpos de Bomberos en EU, la raza es de origen

francés

La raza está considerada en el grupo de perros de

cacería

El uso de perros en las corporaciones de Bomberos tiene

un origen antiguo; cuando los vehículos de emergencias

eran carretas jaladas por animales, los canes ayudaban

a estabilizar su temperamento

