Blindados, programas sociales ante recorte presupuestal: Onésimo Serrano

Ante el anuncio de recorte presupuestal del próximo año, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Hidalgo Onésimo Serrano González aseguró que los programas sociales están blindados y no tendrán afectaciones.

A decir del funcionario federal, el gobierno de la República anunció el recorte de 6.8 por ciento que tendrá afectaciones en algunas dependencias y delegaciones, pero solo a aquellas con baja calificación.

“La que esté mejor calificada será la que menos tenga recorte y en Hidalgo estamos bien, estamos aprobados y tendremos estrellita”, indicó.

Sin embargo, aclaró que el recorte presupuestal solo será aplicado en gastos de operación y no en inversión. “Los programas sociales están blindados y no serán objetos de recortes. Sería injusto que el recorte afecte los programas sociales”, afirmó.

La Secretaría de Hacienda propuso un paquete económico para 2017 con un recorte histórico de 239 mil 700 millones de pesos en todo el sector público para lograr por primera vez en ocho años un superávit primario de 0.4 por ciento del PIB, que implicará 73 mil millones de pesos, pero sin tocar programas sociales, educación y obras de infraestructura ya en construcción.

El recorte que propone la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, encargada de procesar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es equivalente al doble del presupuesto que se prevé entregar en 2017 a todo el Poder Legislativo, al Poder Judicial y a las siete instituciones autónomas, como son el INE, CNDH, Cofece, INEE, IFT, INAI e Inegi, que juntos suman 119 mil 948 millones 200 mil pesos y el doble llega a 238 mil 972 millones 400 mil pesos; es decir, un millón de pesos menos al recorte presupuestal.

