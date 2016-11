Pachuca

La presidencia municipal capitalina analiza la continuidad del convenio anual que exenta al Club de futbol Pachuca del pago de impuestos como predial y permiso para la venta de bebidas alcohólicas a cambio de pagos en especie como la entrega de balones, boletos para partidos, publicidad y la presencia de jugadores del equipo de primera división nacional en eventos del municipio.

Tal convenio fue firmado por el anterior alcalde priista Eleazar García Sánchez y el presidente del grupo Pachuca Jesús Martínez y contempla donaciones en especie al ayuntamiento por un monto aproximado de un millón 689 mil pesos.

El trato, el cual no fue consultado en la pasada asamblea en la administración de García Sánchez, concluye el 31 de diciembre de este año. La alcaldía no tiene un monto total sobre los impuestos condonados al Club Pachuca.

El documento, cuya copia tiene este diario, no detalla montos por cada donación en especie, por lo que la cantidad total no puede ser determinada con precisión.

El Club Pachuca entregó 50 balones con un valor de 300 pesos cada uno y ofreció la renta del estadio Hidalgo, el Huracán, para finales de torneos infantil, juvenil, femenil, máster y libre por 80 mil pesos.

Además de 150 boletos para la entrada al estadio Hidalgo con valor de 100 pesos cada uno en torneos regulares; 100 boletos con valor de 300 pesos cada uno (partidos contra el América, Cruz Azul, Guadalajara o Pumas); 50 boletos con valor cada uno de 500 pesos para liguillas; 50 boletos con valor cada uno de 600 pesos para semifinal y 25 boletos con valor cada uno de 700 pesos para final del torneo.

Además de imagen y presencia en las pantallas gigantes y sonido local del estadio Hidalgo por mil 500 pesos; publicidad estática de dos anuncios por 35 mil pesos; anuncio de 30 segundos por 100 mil pesos bimestral en Tuzzoccer Internacional; plublireportaje por 150 mil, transmitido por Fox Sports; y 10 mil pesos en Tuzoccer magazine, mensual.

Permitir el volanteo que el municipio autorice en los partidos que se lleven a cabo en el estadio Hidalgo y la exhibición de publicidad de la alcaldía durante el medio tiempo de cada partido sobre el terreno de juego.

Presencia de dos jugadores de la primera división nacional por 150 mil pesos; 20 becas de la Universidad del Fútbol por 12 mil 500 pesos cada una, para asistir a congresos internacionales; asistencia del personal del municipio al Salón de la Fama por 135 mil pesos y acceso a mil niños al centro interactivo por 135 pesos cada uno.

Durante entrevista, Yolanda Tellería, alcaldesa de Pachuca, señaló que revisan la continuidad de ese convenio para el próximo año, ya que debe beneficiar a los pachuqueños.

Tiene que ser de beneficio real para Pachuca y no sea de beneficio para la empresa

, declaró la alcaldesa emanada del Partido Acción Nacional (PAN).

El regidor independiente Nabor Rojas solicitó que sea tomado en cuenta el cabildo en la elaboración y aprobación del convenio para el próximo año.

