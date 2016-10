Busca Bejarano entrevista con Fayad; pedirá liberación de Edith Ibarra

Huasca

René Bejarano, coordinador del Movimiento Nacional por la Esperanza, busca entrevistarse con el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses con el fin de plantear la liberación de la exregidora de Pachuca, Edith Ibarra.

Durante conferencia de prensa en Huasca, dijo que también expondrá al gobernador problemas de las comunidades, presupuesto y seguridad de los municipios.

“Vamos a coincidir con él de que el presupuesto para Hidalgo no disminuya, porque el estado tiene muchas necesidades y marginación, por lo que no es justo que se reduzcan los recursos.”

Conocido como el Señor de las ligas, René Bejarano mencionó que hay buena relación con el mandatario estatal. “Lo he podido saludar en las tomas de protesta de otros gobernadores donde coincidimos y quedamos de vernos”.

Edith Ibarra fue acusada de despojo agravado de terrenos en la zona norponiente de Pachuca, cuando había anunciado que buscaría ser candidata a diputada federal bajo las siglas del PRD.

Tras la detención de Edith Ibarra en enero de 2012, el gobierno del estado desalojó a 150 familias de la colonia Abril, al acusar que fue habitada de manera irregular.

Sin embargo, una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) indicó que el gobierno del estado violentó las garantías individuales de las familias desalojadas y cuestionó el uso de las instituciones públicas con fines políticos para detener a Edith Ibarra.

Además, como parte de su visita en Hidalgo, René Bejarano se reunió en Huasca con simpatizantes de ese municipio, así como de Ajacuba, Cardonal, Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, Tetepango, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Yahualica, Zapotlán, Alfajayucan, Zempoala, Zimapán y Tlahuelilpan.

“Pretendemos buscar la unidad de todas las fuerzas progresistas democráticas y de izquierda con una candidatura de una mujer o un hombre para la elección presidencial de 2018”, concluyó el perredista.

