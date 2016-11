Busca Tenango estudio de la UNAM para gasoducto Tula-Tuxpan

Pachuca

La presidencia municipal de Tenango de Doria busca que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elabore un estudio de viabilidad del gasoducto Tula-Tuxpan, que construye la empresa TransCanada.

Así lo declaró el alcalde Aldo Molina Santos, quien consideró que 2 mil habitantes del municipio podrían ser afectados por la construcción del gasoducto.

Por ello, el ayuntamiento “buscará la posibilidad de tener, de parte de la UNAM o del Instituto Politécnico Nacional (IPN), un estudio de impacto ambiental, con tal de corroborar si en verdad habrá daños”.

El documento que dejó la anterior administración municipal establece el paso del gasoducto por las localidades San Nicolás y Santa Mónica, sin embargo el actual alcalde lo revisa para determinar hasta dónde es procedente jurídicamente.

“Nosotros no hemos tenido acercamiento con TransCanada de ninguna índole. Acordamos visitar al secretario de Gobierno para que nos ayude a tener una entrevista con esta empresa.”

Esto con la finalidad de obtener información sobre negociaciones con la anterior administración de Tenango para aclarar las dudas a la ciudadanía. “Se ha dicho que yo he autorizado las licencias de construcción del gasoducto, lo cual no es cierto.

“Hasta el momento revisamos junto con la asamblea municipal el documento que dejó la administración”, declaró el alcalde.

Dijo que se reunió con pobladores que están en contra del proyecto. “De parte de la alcaldía municipal hemos sido muy respetuosos y debemos escuchar a la empresa, con la cual no he tenido contacto directo.

“Los únicos que se han acercado para dialogar son quienes se oponen, que incluyen los delegados de las comunidades y un sector muy importante de indígenas.”

