Buscan desaparecer lagunas legales para castigar a funcionarios corruptos

Pachuca

Como parte del trabajo de combate a la corrupción, el gobernador del estado trabajará con diputados del Congreso para revisar la legislación estatal y ver la posibilidad que ningún funcionario quede impune por lagunas legales.

El gobernador Omar Fayad Meneses recientemente explicó que existen casos de algunos servidores públicos que cuentan con los elementos necesarios, en caso de ser señalados, para que nadie les eche la culpa y no sea comprobable su participación.

Informó que durante sus administración trabajará con diputadas y diputados “con mucho cuidado, no en un periodo extraordinario, ni en una sesión, sino en una revisión a fondo para que no haya ese tipo de circunstancias que generen impunidad ante cosas obvias, cosas evidentes, pero los resquicios legales permiten que haya impunidad”.

El mandatario estatal indicó que la impunidad es lo que más le molesta a la población, que aun sabiéndose las cosas no se actúe, sin embargo manifestó que a veces no es por voluntad sino que el andamiaje, las herramientas y las leyes no estaban construidas para un sistema.

Por lo anterior comentó que actualmente es necesario construir un nuevo andamiaje, nuevas leyes, nuevos sistemas y formas de enfrentar las cosas, “eso es lo que nos puede dar un nuevo camino en el combate a la corrupción y en la transparencia”.

No caer en la exageración

Fayad Meneses mencionó que en el caso de persecución a servidores públicos corruptos tampoco debe caerse en la exageración, al referirse a la máxima publicidad de los bienes de los funcionarios.

Refirió que por seguridad de los servidores públicos, quienes son personas, no es recomendable publicar todos sus bienes, ya que actualmente el país está inmerso en la inseguridad con bandas del crimen que se valen de la tecnología para escoger víctimas.

Aclaró que no quiere decir que el funcionario no informe sus bienes, al contrario, pero “le he pedido a la mesa de trabajo, y espero así quede, que construyan la posibilidad que una institución con ciudadanos pueda recoger los informes sobre la situación patrimonial, analizarlos, revisarlos, poder investigar si es real o no, y cada año puedan sacarlo y ver si aparecen propiedades en el registro público o si tuvo nuevas compras”, refirió.

