Buscan prevenir conflictos agrarios mediante programa de regulación

Pachuca

Con el fin de prevenir, atender y resolver conflictos agrarios, la coordinación general jurídica del gobierno del estado cuenta con el Programa de regulación de tenencia de la tierra, el cual busca brindar certeza patrimonial a la ciudadanía hidalguense.

Roberto Rico, coordinador general jurídico del gobierno del estado, indicó que el área a su cargo se encarga de diversos asuntos, entre ellos el Programa de regulación de tenencia de la tierra.

Durante una entrevista transmitida por un portal de noticias local, el funcionario explicó que aquellas personas que no tengan un título de propiedad de su patrimonio pueden acceder a dicho programa para regular sus predios, lotes o sitios donde se ubican sus viviendas, y con ello tener certeza jurídica de su propiedad.

Roberto Rico detalló que la coordinación general jurídica del estado está sectorizada a la Secretaría de Gobierno, y es un área donde buscan hacer más accesibles los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

Para ello, dijo, las dinámicas que implementarán son la información continua a través de redes sociales y las visitas a cada una de las comunidades; así como del ejercicio de la defensoría pública que ayuda a hidalguenses que tienen un problema de carácter judicial a acceder a la justica de manera pronta y gratuita.

Recientemente, el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar dio a conocer que en la entidad existen 17 asuntos agrarios que todavía no se han resuelto, mismos que no representan un foco rojo donde pudiera estallar la violencia.

El encargado de la política interna del estado confió en que no ocurran conflictos porque han entablado mesas de diálogo con los actores interesados, además que existe participación de las instancias federales.

