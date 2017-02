También hizo un recuento de los seis años que lleva como director del instituto

De acuerdo con el estatuto general de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y con base en la ley orgánica de la institución, José María Busto Villarreal rindió el sexto informe de actividades del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa) en el periodo enero-diciembre 2016.

En el auditorio de la institución no solo rindió el informe del periodo enero-diciembre 2016, sino también el de los seis años como director del ICSa, mismo que incluye la vinculación, los servicios estudiantiles, académicos, docencia e infraestructura.

Acompañado de administrativos, jefes de áreas académicas, docentes y alumnado, Busto Villarreal resaltó aspectos y logros dentro de su administración, como la oferta educativa con la que cuenta el ICSa y la matricula que asciende a 6 mil 542 estudiantes.

Atendiendo las especificaciones y metas del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) en el rubro de docencia, informó que se aprobó el rediseño curricular de los programas de médico cirujano, farmacia, cirujano dentista, psicología y nutrición; respecto al de gerontología, está en 30 por ciento del avance del rediseño.

Indicó además que han egresado en el último periodo más de 800 alumnos de los cuales 777 tienen ya su título. En cuanto a capacitación a profesores, 128 se han especializado en distintos diplomados ofertados por la UAEH como tecnologías de la información y la comunicación, competencias pedagógicas, entre otros.

Además, la oferta educativa del ICSa fue evaluada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) obteniendo el nivel uno para la licenciatura en psicología y refrendando el mismo nivel en nutrición hasta 2021.

Asimismo, se tuvo la reacreditación del programa de psicología por la el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica AC (Comaem) de diciembre de 2016 a 2021, así como el reconocimiento por tercer año consecutivo en el padrón EGEL programas de alto rendimiento académico.

En el ámbito de la investigación, proyectos como la Estrategia Nutreh impactaron no solo en la comunidad universitaria, sino también a nivel estado.

En ese sentido, Busto Villarreal dio cuenta de 49 proyectos registrados ante la división de investigación y posgrado de la UAEH; además 76 profesores obtuvieron el perfil deseable dentro del Programa del mejoramiento al profesorado, dos de ellos renovaron dicho perfil por seis años.

Por otro lado, se informó que 37 de los 130 docentes con grado académico están registrados ante el Sistema Nacional de Investigadores (SNI): 27 con nivel I, dos en el nivel II y uno con el máximo nivel III; siete son candidatos. En materia de cuerpos consolidados, el ICSa tiene cinco de los 10 que posee.

Reconoció además investigaciones como la que realiza Gabriel Betanzos Cabrera con las propiedades de la granada, y la estrategia Nutreh de Marcos Galván García.

En el rubro de extensión, estudiantes del instituto participaron en 32 actividades culturales y ocho deportivas con un total de mil 77 integrantes.

Por ultimo, en la parte de infraestructura se dio cuenta de la inversión que se ha realizado a lo largo de estos seis años sumando más de 68 millones de pesos que se resumen en acciones como el cuidado y mantenimiento de cada una de las áreas que integran el complejo del ICSa.

Al acto acudió, en representación del rector de la máxima casa de estudios Adolfo Pontigo Loyola, Luis Antón de la Concha, coordinador de la división de investigación y posgrado, quien felicitó y reconoció no solo la labor del director del ICSa, sino el trabajo y esfuerzo de administrativos y profesorado para continuar con la formación de sus estudiantes.

Dato Durante la gestión 2011-2016 el Instituto de Ciencias de la Salud registró poco más de 5 mil egresados, de los cuales 3 mil 465 ya tienen su título; además seis de los siete programas han sido evaluados, acreditados y reacreditados

por el Copaes

