El recientemente nombrado rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Adolfo Pontigo Loyola estuvo presente en la Cámara de Diputados federal para defender el presupuesto de las universidades públicas, frente a la posibilidad de que éste sea recortado en el ejercicio fiscal del año entrante. En su calidad de presidente de la región centro sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Pontigo argumentó que la educación superior debe tener un presupuesto suficiente para hacer frente a las demandas de calidad académica e investigación que la sociedad reclama. La razón del pronunciamiento del rector Pontigo responde al proyecto presentado por el gobierno federal y que pretende recortar casi 7 mil millones de pesos a fondos extraordinarios para la educación superior. Pero además, recordó Pontigo, durante los últimos tres años los recortes a fondos concursables “han sido graves” y no obstante los resultados académicos y en materia de investigación han sido satisfactorios. Previamente, el 14 de octubre en una entrevista otorgada a reporteros, el secretario general de la ANUIES Jaime Valls Esponda dijo que la intención de recortar a las universidades e instituciones de educación superior afectaría, por ejemplo, el fondo para atender reformas estructurales que se traduciría en menos recursos para atender el déficit en pensiones y jubilaciones. En medio de las crisis que viven algunas universidades en el país, esta propuesta del Ejecutivo federal podría agravar aún más su situación. Los diputados federales tienen la posibilidad de ajustar la bolsa del presupuesto del próximo año y tienen la opción de reducir, por ejemplo, el presupuesto que recibirán los partidos políticos. Recordemos que el Instituto Nacional Electoral propuso un financiamiento para los partidos políticos de 4 mil 256 millones 956 mil pesos, una bolsa mayor en 156 millones de pesos más al del año en curso. ¿Necesitamos en México más dinero para los partidos? Seguramente como ese hay más bolsas para recortar antes que afectar a la educación superior y las universidades públicas. De filón. El futbol llanero ha dado de qué hablar en los últimos años, aunque no por sus beneficios para la población, sino por la violencia que durante sus encuentros. Ayer un árbitro murió tras recibir un golpe brutal en la cabeza de manos de un jugador que no aceptó una tarjeta roja. ¿Las autoridades tomarán cartas en el asunto? ¿U optarán por la política del dejar hacer, dejar pasar como lo han hecho hasta ahora?

