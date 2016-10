El Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) realiza desde hace cinco años un estudio para encontrar cuáles son las ciudades más habitables, con mejor calidad de vida en todo el país. Se trata de un estudio interesante que permite ver, más allá de las declaraciones de políticos profesionales, qué ciudades ofrecen mejores perspectivas para vivir. En este diario encontramos que Pachuca se encuentra en una posición nada envidiable. Ni siquiera llega a la media tabla, pues se encuentra en el número 32 de 55 ciudades evaluadas. Y aún peor: en lugar de subir en el ranking, bajó 21 lugares tan solo durante un año. Mientras que en 2015 obtuvo 73.5 puntos, en 2016 el indicador llegó a 60.3. Esa caída, muy probablemente, se deba a que en esta ocasión el estudio incluyó las variables de oferta de empleo y seguridad, que sabemos no son precisamente los fuertes de la capital. Hidalgo, por ejemplo, tiene una tasa de desocupación de 3.1 por ciento, y una muy alta tasa de informalidad de 72.4, lo que sin duda se refleja en la pobre calidad de empleo en la capital del estado. Pero además, el estudio incluye otras variables como ambiente de convivencia, centros de diversión, museos y espacios históricos, belleza natural, aire limpio, movilidad, oferta de vivienda y escuelas. La aparición de este nuevo estudio debe llamar a la reflexión a la alcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería, pero también al gobernador Omar Fayad. Recordemos que Pachuca también descendió lugares en el estudio Doing Bussines. Según este último estudio publicado hace menos de un mes, durante los últimos dos años, es decir, al final de las administraciones del exgobernador y exedil Francisco Olvera Ruiz y Eleazar García Sánchez la capital del estado cayó cinco sitios, al pasar del lugar 14 al 19 en el ranking que mide las facilidades que otorgan las entidades mexicanas para hacer negocios. Estos estudios indican que, en lugar de mejorar la calidad de vida y la prosperidad de la capital hidalguense, va para abajo. ¿Harán algo las nuevas autoridades para contrarrestar este deterioro? De filón. La oposición al PRI en la Cámara de Diputados, es decir PAN y PRD, dijeron estar de acuerdo con la propuesta del gobernador Omar Fayad de desaparecer el fuero. Solo que matizaron: no vaya a ser que los perseguidos sean ellos. Justicia, sí, pero para el vecino.

Comentarios