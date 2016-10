El cantante, compositor y poeta estadunidense Bob Dylan ganó hoy el Premio Nobel de Literatura 2016 por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadunidense, anunció la Academia Sueca.

Bob Dylan, de 75 años de edad y cuyo nombre real es Robert Allen Zimmerman, es considerado uno de los cantantes más talentosos de su generación y autor de composiciones que perduran en la memoria de sus fanáticos a lo largo de varias décadas.

Canciones como “Blowin in the Wind” y “The Times they are A-Changin” se convirtieron en himnos contra la guerra de Estados Unidos y en favor de los movimientos por los derechos humanos de la década de 1960.

“Dylan tiene la condición de un ícono. Su influencia en la música contemporánea es profunda”, dijo la Academia Sueca al explicar la concesión del galardón.

Sara Daniues, secretaria permanente de la Academia Sueca, señaló que Dylan interpreta su poesía bajo la forma de canciones tal como hacían los antiguos griegos, que solían acompañar sus obras con música. “Bob Dylan escribe poesía para el oído”. “Pero está perfectamente bien leer sus obras como poesía”, indicó.

Algunos de sus álbumes más destacados son The freewheelin BobDylan (1963), Blood on the tracks (1975) y Oh mercy (1989), mientras que Love and theft (2001) y Modern times (2006) figuran entre sus últimos discos.

La Academia Sueca precisó que además de la producción de álbumes musicales, el estadunidense publicó trabajos experimentales como “Tarántula” (1971) y una recopilación de sus escritos y dibujos en 1973.

Dylan lanzó en 2004 unas crónicas autobiográficas y es, según la academia, “ícono”, cuya obra ha sido objeto de muchos estudios críticos.

“Como artista ha sido altamente versátil y ha trabajado como pintor, actor y autor de guiones”, recordó la academia.

Dylan, quien nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, en una familia judía de clase media, es considerado ampliamente como una de las figuras más prolíficas e influyentes de su generación en la música popular del siglo XX y de comienzos del siglo XXI.

El galardonado recibirá el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, aniversario de la muerte del fundador de los premios, Alfred Nobel, un diploma, una medalla de oro y un cheque por ocho millones de coronas suecas (más de 970 mil dólares).

Dylan cuenta además con un Óscar, el Príncipe de Asturias de las Artes 2007 y el Premio Pulitzer en 2008, entre otros prestigiosos galardones.

Con el anuncio del Nobel de Literatura concluye la temporada de los anuncio de los galardones —Medicina, Física, Química, Paz y Economía—.

