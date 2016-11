Capacitan a autoridades del Valle del Mezquital sobre NSJP

San Salvador

Apostar al buen desempeño del funcionariado público y proteger los derechos y obligaciones de la población es el objetivo de la presidencia municipal de San Salvador.

El grupo de coordinación interinstitucional de Seguridad Pública de la región gestionó para el miércoles la conferencia denominada “Homologación de criterios en la intervención de hechos”.

Hacer del conocimiento de los cuerpos policiacos, jueces conciliadores y jurídicos de los municipios de Actopan, San Salvador, Santiago de Anaya, Cardonal. El arenal, Francisco I Madero y Chilcuautla, que no todos los hechos delictivos y hechos de tránsito implican la intervención del Ministerio Público, explicó la presidencia de San Salvador en un comunicado.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) indica que los jueces conciliadores tienen más atribuciones; aparte de generar acuerdos entre las partes afectadas, conocerán y tendrán la facultad de concertar conflictos que se generen en el municipio que no sean gravosos.

La autoridad local en turno tiene la atribución de tomar medidas hacia los implicados, como asignarles una fianza o prohibirles acercarse a la víctima o testigos.

En la nueva justicia penal no todo es cárcel, existen delitos que se conocen como no graves y pueden resolverse asegurando la reparación del daño y mediante otro tipo de sanciones, dijo la encargada de brindar la conferencia por parte de la mesa de unidad mixta distrito Actopan, Roció Baños Briseño.

El juez conciliador de San Salvador Leybniz Mera Gracia ejemplificó las facultades que pueden adquirir los funcionarios que asistieron a la capacitación.

“Aquí las leyes valen igual para todos y reflejo de ello es que la ciudadanía cuente y conozca un sistema de derecho confiable y objetivo”, dijo el secretario general municipal Marco Díaz Gutiérrez.

Con esas acciones la presidencia de San Salvador, encabezada por América Juárez García, pretende coadyuvar en el mejor desempeño de la labor cotidiana del funcionariado.

