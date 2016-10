El cofundador de la editorial Nuestro Grito Cartonero Danae Garnica comparte un poco de su pasión por llevar la literatura a todas partes, además de cuidar el medio ambiente.

En un principio pensaron que esa idea era una forma de hacerse escuchar, después se dieron cuenta de los alcances que puede tener y fue entonces que decidieron emprender el viaje.

Danae y compañía trabajan con el objetivo de publicar a más autores, poder masificar los talleres que imparten e inclusive, en un futuro, hacer otra editorial y poner más de éstas donde se requiera.

El proceso que realizan con cada proyecto va desde mandar la propuesta, misma que se revisa para que quede lo más perfecta que se pueda y con la más alta calidad.

Su consigna es también con el medio ambiente, por lo que no compran ninguno de los materiales de encuadernación, todos son reciclados; utilizan desde cartón, telas como la mezclilla, tapicería, piel, entre otras cosas.

El tiempo de producción depende del tipo de libro, Danae pone de ejemplo un tiraje de 10 libros de 35 páginas cada uno, el cual tiene listo en una semana aproximadamente.

En la editorial hay una bióloga, una historiadora y Danae, un encuadernador de profesión.

Si amas y te apasiona la encuadernación no es difícil, en mi experiencia, puedo decir que es adictivo porque aprendes una forma, luego vez otra y otra; hay tantas formas de encuadernar y de hacer el trabajo que no terminas de aprender.

Actualmente su equipo de trabajo se compone de cuatro personas que, además de publicar libros, también hacen libretas, agendas y todo aquello que tenga que ver con materiales de encuadernación, así como de dar lectura en voz alta, funciones de cuentacuentos y talleres para preparar narradores.

Esta actividad sí es costeable, ya que todos los materiales los reciclamos, de hecho nos dicen pepenadores, porque literal, pasamos y encontramos algo y decimos ‘esto nos puede servir, me lo llevo’; claro, nosotros les damos un proceso de limpieza y desinfección para que no tengan ningún contaminante y no sufra ningún riesgo la persona que lo compra.