Celebran Language Day en la ESA

En las instalaciones de la Escuela Superior de Actopan (ESA) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se llevó a cabo el Language Day, en donde participaron estudiantes de bachillerato y de las licenciaturas en psicología, derecho, diseño gráfico y creación y desarrollo de empresas, además de profesores del área académica de inglés.

Con la temática de Día de Muertos la comunidad estudiantil participó en las actividades de body paint, the Hidalgo state and its sightseeing, alebrijes workshop, characters of horror movies, rally, prepa memes, karaoke y musical bands presentation.

El director de la escuela Hegel Martínez Baños indicó que el Language Day es de suma importancia porque tiene como finalidad que el alumnado aprenda y practique de forma divertida el idioma inglés mediante las actividades que se organizan. Al mismo tiempo felicitó a estudiantes y docentes por su entusiasta participación.

El acto fue inaugurado por el director de la escuela, así como por el subdirector administrativo Carlos Espinosa Rivera, la representante de la dirección universitaria de idiomas (DUI) Estela Martínez Muñoz y el presidente de la academia de inglés de la Escuela Superior Juan Villegas González.

