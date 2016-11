Cierra Rafael Martínez campaña ciudadana por Omitlán

Omitlán

Después de un mes de campaña en elecciones extraordinarias, de recorrer casa por casa de las diferentes localidades de Omitlán, el candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano (MC) Rafael Martínez González cierra campaña hoy.

Una cruzada enfocada a tocar puertas, dialogar y escuchar a los vecinos, los integrantes de la planilla tienen la calidad moral para representar a los más de 9 mil habitantes del que aspira a ser pueblo mágico.

“Vamos a mantener la austeridad con la que nos hemos manejado, nuestra campaña ha sido de ciudadano a ciudadano, hemos ido a visitarte en tu comunidad, colonia, calle, hasta en tu casa, con una bandera de honestidad y propuestas con visión.”

Rafael Martínez busca un Omitlán que le diga no al despilfarro y a la mala administración, un municipio con buen gobierno, honesto y justo, donde se tiendan puentes en todos los sectores que apunten al progreso.

Las propuestas del candidato naranja se resumen en ratificación de mandato. A mitad del gobierno se someterá a una consulta pública para que la ciudadanía evalúe su trabajo y decida si se queda en el cargo o se va.

Presupuesto participativo: la ciudadanía decidirá en qué obras se gastará el dinero de sus impuestos, además de formar un consejo ciudadano por representantes de cada comunidad y expertos que vigilen la ejecución del gasto.

Un gobierno transparente. Que la población conozca cada peso que ingresa a la presidencia y en qué se gasta. Inversión en espacios deportivos, recreativos y culturales, buscando el fortalecimiento del turismo.

Martínez González gestionará una preparatoria pública incorporada a la UAEH. El candidato naranja firmará sus compromisos de campaña con la ciudadanía y dejará asentado ante notario público que serán realidad.

Finalmente hizo una alianza con el pueblo, no con los partidos políticos. Subrayó que el MC no llegará a aprender al ayuntamiento de Omitlán, sino a limpiar y a convertirlo en una ciudad más prospera y humana.

