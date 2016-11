Cobran a nuevo gobierno más deudas que ocultó Duarte

Ciudad de México

El gobierno de César Duarte Jáquez se gastó los 6 mil millones de pesos de la bursatilización de los ingresos carreteros y no le dejó nada a la nueva administración de Chihuahua, denunció Javier Corral Jurado, actual mandatario del estado.

Corral dijo que según las investigaciones que han realizado, los recursos fueron usados para pagar a los proveedores más “comprometidos”, con lo que “burlaron” a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Explicó que de acuerdo con una investigación que realizaron y que darán a conocer al gobierno federal, el gobierno estatal anterior usó el dinero adquirido mediante el crédito que compromete los ingresos carreteros hasta 2038.

“Hay pagos a empresas que todavía ni encontramos dónde están, a la subsecretaría de hacienda le mintieron (le dijeron) que nos iban a dejar un colchón para salir nosotros del año y cuando entré me preguntaron ‘¿y los recursos de la bursatilización?’, (les respondí) se los llevaron todos”.

De acuerdo con el mandatario, la administración pasada ocultó adeudos que mantenían las secretarías.

“Ellos cerraron el sistema un mes antes, todos los deudores diversos y los proveedores los concentraron, obviamente, en una cuenta central, pero ya no registraron otros adeudos, y cuando nosotros reabrimos el sistema central empezaron a surgir otros proveedores que ni teníamos contemplados y que los tenían las secretarías. O sea lo hicieron con toda intención.”

El panista afirmó que la información será entregada a la mesa que sostendrá el próximo lunes con el titular de la SHCP José Antonio Meade y el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, donde abordarán las finanzas del estado.

Aseguró que en esa mesa solicitarán que les sean asignados, por lo menos, 900 millones de pesos.

